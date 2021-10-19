10+ невест, которые надели бюджетные платья и выглядят в них на миллион

Идеальное свадебное платье, который покорит ваше сердце, можно найти не только в дорогих свадебных салонах. Кто-то сам шьет свой безупречный наряд, а другие – даже заказывают на Aliexpres, и попадают прямо в яблочко.

Невесты из этой подборки убеждены: свадебное платье не должно стоить целое состояние. Они доказали, что можно найти более бюджетные варианты наряда и выглядеть в нем прекрасно. А главным украшением невесты в этот день должен быть счастливая улыбка!

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"Я сама сделала свое платье для церемонии!"

Фото Reddit 0potatopancake0

Это потрясающее платье стоит всего 100 долларов

Фото Reddit sweatyPE ***

"Думаю, я нашла то самое платье. И его стоимость всего 130 долларов!"

Фото Reddit padfootandprongss

"Примеряла брендовое свадебное платье в магазине за 699 ​​долларов, а потом нашла такое ​​же за 225 долларов на eBay!"

Фото Reddit daenerys2020

"Мое платье за ​​170 долларов, сшитое на заказ, прибыло, и оно идеально!"

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Фото Reddit earmuffal

"Просто надела платье моей бабушки с тех времен, когда она выходила замуж за моего дедушку в 1956 году"

Фото Reddit Free-Type

"Платье с eBay за 200 долларов, вручную расписанное цветами"

Фото Reddit in3rdperson

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"Купила это замечательное платье на eBay из вторых рук. Я счастлива!"

Фото Reddit toadhallow09

"Я купила платье на eBay во время Черной пятницы. Размер мой и уже даже подшиты под мой рост"

Фото Reddit Catchan-85

"Моя платье с Aliexpres. Я не могу быть счастливее!"

Фото Reddit jewels7325

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"Я немного нервничала, потому что заказала его на Aliexpres"

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