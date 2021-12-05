10 проблем, с которыми сталкивается только левша

5 декабря 2021 , 13:46
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Источник:

24 канал

Люди, привыкшие делать все левой рукой, часто встают перед трудностями, о которых даже не догадываются другие.

Когда ты левша, на каждом шагу могут ждать новые неожиданности и испытания. Life24 подготовили подборку забавных фото, когда предметы и ситуации были сложными для людей.

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10 случаев, когда левши были в ступоре

Столкнуться локтем с соседом по парте – обычное дело для школьника, который пишет левой рукой.


Писать не очень удобно / Фото Twizz

Рисование для левшей еще то испытание на опрятность.


Очень чистые руки / Фото Twizz

Левцы никогда не пьют кофе с сердцем, они могут любоваться только чем-то похожим на луковицу.


Сердце не удалось / Фото Twizz

Рулетка была создана только для работающих правой рукой.


Рулетка не для левшей / Фото Twizz

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А эта аудитория похожа на "воспитательный лагерь" для левшей.


Очень удобные парты / Фото Twizz

Надписи на кружках сложно читать.


Эти надписи читать невозможно / Фото Twizz

Как в квесте: это рабочее место точно требует переоборудования.


Не очень удобно работать / Фото Twizz

С таким черпаком готовить тяжело: блинчиков не напечешь.


Очень "удобно" жарить блины / Фото Twizz

Мерный стаканчик тоже "против" левшей.


И как таковым пользоваться / Фото Twizz

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Чай приходится пить как-то так, если ты левша.


Пить чай из такой кружки не очень удобно / Фото Twizz

Автор: Ірина Бенцак