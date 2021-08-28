10+ распространенных привычек, которые страшно раздражают других: жизненные фото

13:08

У людей бывают настолько разные вкусы и понятия о быте, что не удивительно, как некоторые привычки других могут выводить нас из себя. Никогда не снимать пленку на технике или клеить жвачку к чашке чая - каких только страшных, по мнению других, вещей люди не делают!