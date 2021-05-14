Предложенные нами вопросы помогут начать разговор и в дальнейшем установить связь. Если ваш избранник наоборот любит поболтать, то все равно стоит узнать его поближе. Выберите из списка самые подходящие вопросы и вы узнаете, насколько много у вас общего.

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Вопросы чтобы лучше его узнать

1. Каким для тебя является идеальный день? Опиши его!

Этот вопрос поможет узнать, чем парню нравится заниматься, вы поймете, сможете ли делать что-то вместе.

2. Про что ты узнал слишком поздно?

Такой вопрос подводит парня к теме прошлого и сожалений издалека. Также это поможет понять, чего он хочет достичь в будущем.

3. У тебя есть претензии к себе? Какие?

Так вы легче поймете, какие у него стандарты. Ведь если они у него есть, то, скорее всего, парень будет ожидать, что другие люди будут им соответствовать. Учитывайте, что если ваш избранник довольно суров к себе, то он более склонен к успеху. В противоположном случае, вряд ли у него есть желание самосовершенствоваться.

4. Насколько часто ты чувствуешь себя совершенно измотанным?

Этот вопрос – хороший показателем того, насколько сильно он напряжен. Далее можно продолжить разговор на тему того, что его утомляет, о чем он волнуется.

5. Если бы деньги не имели значения, где бы ты хотел жить?

Такой вопрос поможет узнать, насколько хорошо вы подходите друг другу. Ведь если вы оба хотите жить в похожих местах, то это благоприятный знак. Подобную информацию хорошо знать, если вы собираетесь быть вместе долго, рассчитываете на серьезные отношения.

6. Кто был наиболее токсичным человеком в твоей жизни?

Вы сможете узнать, что ваш парень считает худшим в людях. Возможно, вы оба

не переносите в людях одинаковый аспект. В любом случае вы поймете, какое поведение ваш избранник презирает.

7. Какие 2 последние книги ты прочитал?

Если вы оба читаете в одинаковом количестве, тогда вам вместе точно будет интересно. Кроме того, так у вас будет шанс узнать о крутой новинке.

8. Какие твои привычки раздражают других людей?

Очень полезно узнать ответ на такой вопрос заранее, до того момента, как вы начнете жить вместе. Ведь раздражающие привычки крайне быстро превращаются из миленьких в разочаровывающие.

9. Что может заставить тебя нервничать?

Попросите его привести примеры, ведь нервничают все люди. Узнайте, что именно заставляет вашего парня чувствовать себя некомфортно.

10. Что тебя злит больше, чем нужно?

Крайне важный вопрос. Зная это, вы сможете избежать неприятных ситуаций. А если вы не можете избежать того, что его злит, тогда, вам лучше найти нового парня. Это работает и в другую сторону. Помните: когда есть слишком много гнева в отношениях, это страшно токсично.

11. Какой фильм для тебя был настолько грустным, что ты никогда больше не посмотришь его снова?

Прекрасный вопрос, чтобы узнать немного больше про эмоциональную сторону своего избранника. Также так можно проверить, эмоционален ли парень вообще или нет. Если же фильмы не вызывают у него бурных эмоций, тогда не ожидайте, что он станет открыто рассказывать о личных эмоциональных переживаниях в будущем.

12. Какие два наиболее важных урока ты извлек из предыдущих отношений?

Спрашивая это, не показывайте ревность. Да, у него ранее были отношения, и об этом стоит услышать, поскольку вы можете многое открыть для себя. Например, вы поймете чего он от вас ожидает. Станет ясно, что можно ожидать от него в непростой ситуации.

13. Какие отвратительные и негигиеничные вещи делают люди, которые тебя бесят?

Узнайте, насколько чист и гигиеничен ваш парень. О таком лучше знать заранее. Если этот список длинный, то он довольно чистоплотный человек. Если он просто пожимает плечами, скорее всего, перед вами неопрятный грязнуля.

14. Есть ли у тебя привычка, которую нечасто можно встретить в других людях?

У всех людей есть странные привычки, поэтому после его ответа постарайтесь не вести себя осуждающе. Ведь вы, наверняка, тоже имеете несколько странных для него привычек.

15. Что большинство людей переоценивают или же недооценивают в тебе?

На самом деле этот вопрос больше о том, как он видит себя. Если его ответ звучит странно, скорее всего, это плохой знак. В том случае, когда парень отвечает скромно, то это хороший знак.

16. Что ты должен делать, однако никогда не будешь?

Такой немного странный вопрос может принести вам множество ответов. Он отлично подойдет для интересного начала разговора, поскольку парня, скорее всего, никто никогда не спрашивал об этом.

17. Что лучшее воспитали в тебе родители?

Просто позвольте ему ответить самому, не делайте предположений и не относитесь к его семье негативно.

18. Чего ты больше всего ждешь от старения?

Довольно необычный вопрос, вы можете получить как забавный ответ, так и серьезнейший рассказ.

19. Что для тебя является самым большим признаком слабости человека?

Его ответ поведает вам многое о том, как именно он видит мир вокруг себя,

к чему он будет придираться больше всего. Кроме того, противоположностью этому признаку слабости будет то, чем парень действительно восхищается и кем он стремится быть.

Список вопросов, которые помогут вам лучше узнать парня / Фото Unsplash

20. Что ты старался полюбить, но так и не смог?

Поняв, кто именно заставлял его полюбить что-то, вы догадаетесь, кому он пытается или пытался угодить. Плюс вы узнаете, что нравится вашему парню, а что – нет.

21. Что отличает именно тебя от большинства людей?

Пусть он расскажет вам, как он чувствует себя, как вписывается в общество.

22. Какой была лучшая ошибка, которую ты сделал? Ошибка, которая после оказалась действительно удачной.

Это развлекательный вопрос благодаря котором вы можете услышать интересную историю.

23. Если бы ты мог бросить сейчас все и отправиться в путешествие, куда бы ты поехал?

Это вопрос даст вам понять, какой отдых ему нравится.

24. Какие самые мужественные вещи ты когда-либо делал?

Возможно, вы услышите классные и интересные ответы, узнаете, насколько серьезно ваш парень воспринимает концепцию мужественности.

25. Как ты относишься к животным?

Если один из вас ненавидит животных, а другой – обожает, то если начать жить вместе, один из вас будет недоволен. Поэтому лучше заранее узнать ответ. Также эта общая информация может привести к продолжительному разговору.

26. Какие имена для тебя были испорчены, потому что ты знал кого-то ужасного с этим именем?

Приготовьтесь слушать долгую историю.

Вопросы по телефону

27. Какой фильм изменил твой взгляд на мир? А каким был самый худший конец фильма, который ты когда-либо видел?

28. Кто был самым злодейским героем и самым героическим злодеем?

29. На какую игру ты потратил больше всего своего времени?

Что спросить у парня в переписке / Фото Unsplash

30. Если бы ты запустил подкаст, о чем бы он был?

31. Что самое странное ты увидел или услышал из СМИ?

Вопросы по переписке

32. Тебе нравится твоя работа? Чем?

33. У тебя есть домашние питомцы? Если нет, не хотел бы завести себе и кого?

34. Что перестанет существовать в мире при твоей жизни?

35. Что самое неприятное из того, с чем ты вынужден сталкиваться ежедневно?

36. Насколько ты любопытен?

37. Чем странным ты увлекаешься?

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Вопросы на первом свидании

38. Из чего бы состояла твоя идеальная жизнь? Какой ты представляешь работу мечты, какими должны быть идеальные родители и пр.?

39. Как выглядели бы твои идеальные выходные?

40. Какой ты совершил самый смелый поступок в своей жизни?

41. Если бы тебе по силам было изменить что-то в прошлом, чтобы это было бы?

42. Ради кого ты мог бы рискнуть собственной жизнью?

Полезные вопросы для первого свидания / Фото Unsplash

43. Какое самое поразительное открытие ты сделал в жизни?

44. Если твоя работа будет негативно сказываться на личных отношениях, что ты сделаешь?

45. Насколько ты авантюрен?

46. Какая самая бессмысленная информация хранится в твоей голове?

47. Когда в последний раз был на свидании и как все прошло?

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Вопросы об отношениях

48. Какой лучший совет по отношениям ты когда-либо получал?

49. Что для тебя является лучшим и худшим в длительных отношениях?

50. Какое твое правило №1 в отношениях?

51. Какие плюсы и минусы есть в тебе, как в партнере для отношений?

52. Из-за чего ты мог бы закончить отношения? Кроме обмана.

Жизненные вопросы

53. Чего ты боишься в ближайшем будущем?

54. Ты верующий человек? Как относишься к другим религиям?

55. Веришь ли ты в родственные души?

Список интересных жизненных вопросов / Фото Unsplash

56. Какое событие было наиболее эмоциональным для тебя?

57. Что заставляет тебя ощущать себя старше?

58. Что, по твоему мнению, считается нормальным в обществе, но так на самом деле не должно быть?

59. Какой поступок должен совершить твой ребенок, чтобы ты из-за этого отрекся от него?

60. О чем ты сожалеешь, что тебе не рассказали в прошлом?

61. Какой самый полезный урок нужно добавить в государственные школы?

62. Если бы ты узнал, что тебя разыскивают за преступление (например, за убийство), но ты его не совершал, ты бы сдался?

63. Когда в истории, по твоему мнению, было лучшее время для жизни?

64. Какой самый раздражающий вопрос ты регулярно слышишь?

65. О чем ты чаще всего споришь?

66. Когда наступает лучший период в жизни человека?

67. Какая в твоей жизни была самая милая вещь, которую ты видел?

68. Какой плохой опыт в жизни должен пережить каждый?

69. На что стоит тратить время?

70. Что ты неохотно попробовал один раз, а потом стал преданным поклонником?

71. Согласен ли ты с высказыванием, что счастье в неведении?

72. Какой совет ты из будущего мог бы дать себе из настоящего времени?

73. Как можно быстро разозлить тебя?

74. Благодаря какому событию ты стал более зрелым человеком?

75. С какой самой трудной истиной ты столкнулся?

76. Какую обыденную задачу ты освоил и можешь идеально сделать?

77. Каково это быть тобой?

78. Если бы твоя жизнь была книгой, как бы называлась глава данного периода твоей жизни?

79. Как бы ты изменил свою внешность, если бы у тебя была такая возможность?

80. Что заставляет тебя чувствовать себя живым?

81. Что будешь делать за 24 часа до смерти?

82. Без чего ты не можешь жить?

Веселые вопросы

83. Как будут выглядеть инопланетяне?

84. Какой сайт не существует, но ты считаешь, что должен существовать?

85. Какую лучшую теорию заговора ты можешь придумать прямо сейчас?

86. Какую самую противную вещь ты выпил?

Веселые и оригинальные вопросы / Фото Unsplash

87. Если бы у цветов был вкус, на что был бы похож каждый цвет?

88. Если бы тебе позволили разместить что-то на рекламном щите в центре города, что бы на нем было?

89. Представь: у тебя есть право на неограниченные желания, но каждый раз, когда ты загадываешь одно из них, в мире стирается и исчезает то, что ты любишь больше всего. Как много желаний ты загадаешь, и что это будет? Загадать, чтобы вещи не исчезали после твоих желаний нельзя.

90. Что ты гуглил сегодня?

91. Если бы ты мог изменять свой пол на определенный промежуток времени на свое усмотрение, ты бы сделал это? И если да, то на сколько?

92. Какое событие из своего прошлого ты бы больше всего хотел увидеть в записи?

93. Если бы ты мог сделать что-то первым, каким было бы твое достижение?

94. Насколько хорошо ты бы мог выжить, если бы внезапно потерялся в лесу на две недели?

Пошлые вопросы

95. Какая часть женского тела тебе нравится больше всего? А во мне?

96. Какие самые смелые эксперименты ты совершал в постели с девушкой?

97. Какие самые необычные места ты выбирал для секса?

98. Ты смотришь порно? Хотел бы поучаствовать в съемках?

99. Ты занимался когда-нибудь виртуальным сексом?

100. Часто ли тебе снятся развратные сны?

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Вопросы с помощью игры "Правда или действие"

Неплохой вариант задать вопросы и лучше узнать своего парня – игра "Правда или действие". Изначально она была задумана для больших и шумных компаний, но хорошо подходит для любого количества людей.

Рискнете сыграть в "Правду или действие"? / Фото Unsplash

Правила таковы: По кругу, по жребию или с помощью кручения бутылки игроку дается выбор "Правда или действие". В первом случае нужно честно ответить на каверзный и опасный вопрос от других игроков. Во втором случае придется совершить какой-то безумный и смешной поступок, который задумали другие игроки.

Стоит заранее обговорить правила со всеми участниками. Например, что нельзя один вариант выбирать больше двух раз подряд, то есть, если 2 раза выбрал "правда", то третий раз должен выбрать "действие".

Вот примеры вопросов для этой игры, но вы можете придумать свои, более личные:

Кто из всех нас больше всего похож на твой идеал?

Встречался (встречалась) ли ты с замужними женщинами (женатыми мужчинами)?

Какое нижнее белье сегодня на тебе?

В кого ты был (была) безответно влюблен (влюблена)?

За что тебе до сих пор стыдно?

Хотела (хотел) бы иметь собственного раба? Кто это был бы из присутствующих?

Какие отношения были у тебя самими ужасными? А самыми прекрасными?

О чем ты часто врешь другим людям?

С кем из присутствующих ты бы пошел (пошла) на свидание?

Тайно влюблялся (влюблялась) в половинку своего друга (подружки)?

Ты хоть раз изменял (изменяла) в отношениях? А тебе?

Кто тебя больше всего раздражает здесь?

Влюблялся (влюблялась) ли в человека, который был твоего же пола?

Нюхаешь свою одежду, чтобы понять чистая ли она?

Встречалась (встречался) бы с двумя, если бы это сходило с рук?

Что готов (готова) сделать для кого-то за 1 миллион долларов?

Расскажи любой свой секрет.

Кого из присутствующих ты хотел (хотела) бы увидеть голышом?

Следишь ли в соцсетях за бывшими?

С кем из присутствующих в комнате поменялась (поменялся) бы местами в жизни на неделю и почему?

Как долго ты не принимал (не принимала) душ в жизни?

Как думаешь, кто из присутствующих людей в этой комнате во время апокалипсиса умрет первым? Почему?

Врал (врала) ли насчет своего возраста? Зачем?

На сколько баллов ты оцениваешь свою внешность?

Ты мстил (мстила) кому-то и как это было?

Конечно, помните: не стоит задавать множество вопросов парню, один за другим. Лучше прочтите предложенные варианты и выберите парочку самых интересных, подходящих максимально под ситуацию. С их помощью вы сможете развить разговор и выглядеть интересным собеседником, узнать парня лучше. Успехов!