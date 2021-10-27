15 человек, невероятно изменившихся за несколько лет: крутая трансформация
Источник:Reddit
Любые изменения во внешности, похудение или просто новая прическа помогают взглянуть на себя по-новому и даже изменить жизнь к лучшему. Стоит только сделать первый шаг – и через некоторое время вы не узнаете человека на старых фото!
Мы собрали несколько таких перевоплощений, которые действительно шокируют. В какой-то момент герои этих фото решились на кардинальные перемены – и через несколько лет совсем не пожалели об этом. На фото "до" и "после" как будто совсем разные люди!
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"Моя дочь – причина, по которой я решила изменить свою жизнь. Она заслуживает здоровой и счастливой мамы"
Фото Reddit genericfemale8
"За 2,5 года я сделала это. Я достигла того веса, к которому стремилась!"
Фото Reddit bumblebb94
Настоящий красавчик!
Фото Reddit
Изменения, длиной в 4 года
Фото Reddit peanutpopper3002
Парень теперь похож на кинозвезду
Фото Reddit StrupnickОбычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO
Одно и то же платье, а какая разница
Фото Reddit bootsandcats-
"Я похудел, отрастил бороду и начал работать моделью в тридцать с хвостиком"
Фото Reddit johnnyzli
А эта девушка, напротив, набрала немного веса
"3 года назад я была на пике борьбы со своей анорексией. Теперь я могу с гордостью сказать, что достигла нужного веса, у меня есть даже симпатичный животик… И я рада этому"
Фото Reddit
"1 год после операции"
Фото Reddit acari_
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Это один и тот же человек?
Фото Reddit rolleydough
Новый вес и прическа ему, однозначно, подходят
Фото Reddit lukesbluemilk
"Мне понадобилось 3 года, чтобы сбросить 43 килограмма"
Фото Reddit Illustrious_Big_8485
Он не только похудел, но и изменил стиль.
Фото Reddit scurry3-1
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"В прошлом году в это время у меня был самый большой вес и больше проблем со здоровьем, чем когда-либо до этого. В этом году я участвовала на Неделе моды в моем городе"
Фото Reddit cheburashkniki
"Я не видел изменений в своем лице, пока не наткнулся на старое селфи"
Фото Reddit Specialist-Turnip528