Это не фотошоп: 15 обычных предметов и животных, которые имеют просто гигантские размеры

10:08

За свою жизнь мы привыкаем к обычным размеров предметов: капуста, которая умещается в руках, или печенье, которое легко съесть за два укуса. А иногда природа удивляет нас и подбрасывает сюрпризы в виде вещей, рядом с которыми человек чувствует себя просто букашкой.