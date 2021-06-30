Это не фотошоп: 15 обычных предметов и животных, которые имеют просто гигантские размеры
Источник:24 канал
За свою жизнь мы привыкаем к обычным размеров предметов: капуста, которая умещается в руках, или печенье, которое легко съесть за два укуса. А иногда природа удивляет нас и подбрасывает сюрпризы в виде вещей, рядом с которыми человек чувствует себя просто букашкой.
Трудно увидеть в реальной жизни кота, величиной с 3-летнего ребенка, или настоящий лимон, выросший до размеров приличной дыни. Поэтому надеемся, что этим утром подборка гигантских предметов и животных сможет вас порадовать и даже немного удивить!
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Урожай выдался на славу
Фото Reddit maggieufledu
Сколько лимонада можно наделать из этого лимона?
Фото Reddit edandthedoorman
"Мейн-кун на руках у моей девушки, ростом 167 сантиметров"
Фото Reddit Paradisity
Макарун, которым можно накормить всю свадьбу
Фото Reddit idk2u
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Фото Reddit tserko
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Фото Reddit LoboDaTerra
Бабочка-циклоп, размером в половину руки человека
Фото Reddit JustAMemeBeingADude
Вот это выдался урожай!
Фото Reddit Wowsuchcreativename
"Сэндвич, который мне сделал папа"
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Гигантский шестигранный ключ
Фото Reddit 4b-65-76-69-6e
Ей всего 6 месяцев, и она еще будет расти
Фото Reddit GingyJenkins
Кому-то было не лень связать огромного осьминога
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Пушистый великан
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Фото Reddit opalandolive