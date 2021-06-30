Прощай: 15 ребят, которые состригли длинные волосы и безумно изменились: фото
30 июня 2021 , 21:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Герои нашей подборки потратили несколько лет на то, чтобы отрастить действительно роскошные волосы. Со временем ребята решились с ним расстаться: что с этого вышло – далее в материале.
Ребята обратились за советом относительно своих волос к незнакомцам из развлекательного ресурса Reddit. Те посоветовали им попробовать короткую прическу – и они это сделали. Вот результаты этих неожиданных перевоплощений.
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Парень отращивал волосы два года и попрощался с ними
Фото Reddit
Как ему лучше?
Фото Reddit
Парень не стригся аж 7 лет!
Фото Reddit
"Люблю длинные волосы, но хотел вернуться до короткой стрижки. На фото слева мои волосы так отросли за один год"
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Вау!
Фото Reddit
"6 лет отращивал волосы, и вот сегодня таки решил пойти постричься"
Фото Reddit
Хороший выбор!
Фото Reddit
"Я отращивал волосы с 2017 года и вот решился на стрижку"
Фото Reddit
"Полтора года не стригся"
Фото Reddit
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"Я ходил с длинными волосами 4 года, а теперь выгляжу так"
Фото Reddit