15 случаев, когда свадебный макияж идеально подходил невесте: фото

Арбер Бытыки – профессиональный визажист из Косово, который специализируется на свадебном макияже. Его клиентки невероятно довольны: он превращает невест в настоящих принцесс.

Арбер хотел заниматься этим делом еще с самого детства. Однако родители сначала не понимали таких предпочтений сына.

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Я знал, что стану визажистом еще в детстве. Обожал брать мамину косметику и играться. Но после окончания школы родители не позволили мне заниматься макияжем. В нашей культуре это не принято. Поэтому сначала я получил степень магистра экономики, – рассказывал Арбер в интервью.

Сейчас Арбер Бытыки – знаменитый визажист, у которого более 400 000 подписчиков в инстаграме. Перед вами – подборка его самых красивых работ..

Так ярко!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Красотка!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Насыщенный макияж

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Настоящая королева!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Вау!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Как вам такая работа?

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Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Ух ты!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Очаровательно

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Невесте очень идет такой макияж

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Какие губы!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Какой игривый взгляд!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

То, что надо

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

Роскошная невеста

Фото Instagram arber_bytyqi_mua

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Ого!

Фото Instagram arber_bytyqi_mua