15 смелых девушек, которые рассмешили всех своими неудачными фотографиями

Все мы имеем неудачные фото, которые никогда не будем показывать. Но некоторые идут "против системы" и могут спокойно поделиться такими фотографиями, чтобы поднять настроение себе и другим.
Пользовательницы Reddit показали, как по-разному они могут выглядеть. Слева – одна из красивых фотографий, а справа – настоящая катастрофа. Все-таки посмеяться над собой – это всегда полезно.
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Мы отобрали для вас 15 таких фотографий в стиле "До – после". А вы бы рискнули такое опубликовать?
Вот это перемены!
Фото Reddit
В гостях – дома
Фото Reddit
Все люди имеют второй подбородок. Это нормально!
Фото Reddit
Правда, что у каждого есть такое фото (справа)?
Фото Reddit
Все так выглядят, когда не готовы к фото
Фото Reddit
Всегда улыбайтесь!
Фото Reddit
Яркий макияж – без макияжа
Фото Reddit
Кажется, каждый в период школы или студенчества делал такое же фото, как девочка справа
Фото Reddit
И так, и так красиво!
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
Ого!
Фото Reddit
Забавненько!
Фото Reddit
"Как это может происходить с моим лицом?"
Фото Reddit
Хо-хо-хо! Вот это да!
Фото Reddit
"Второе фото сделал муж. Это я в "обычном" состоянии"
Фото Reddit
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"Раньше мне тяжело было принимать себя, но я стараюсь"
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