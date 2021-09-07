15 снимков, которые показывают, как трудно быть свидетелями на свадьбе: забавные фото
Источник:24 канал
Подруги невесты и друзья жениха – чуть ли не самые важные люди на свадьбу, после молодых. Они могут задавать настроение празднованию, делать безумные подарки или все время попадать в кадр, даже если их там не должно быть.
Эта подборка доказывает, что быть свидетелями на свадьбе – это очень нелегкое дело. Фотографы запечатлели смешные, милые или даже очень неожиданные моменты, которые произошли на празднике с друзьями молодоженов.
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"Я подпрыгнул, ударил подружку невесты по голове и порвал штаны"
Фото Reddit [deleted]
"Моя подруга отнеслась к своим обязанностям со всей серьезностью"
Фото imgur justsomeking
"Я упала в обморок посреди свадьбы моей лучшей подруги"
Фото Reddit the_goodstuff
"Мы делали пробную фотосессию, но невеста была занята, поэтому мы попросили шафера заменить ее"
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"Фото еще никогда не подводило меня так сильно"
Фото imgur wtfishappeninnn
Все пары – как на подбор!
Фото imgur
"Моя подружка, леди и джентльмены. Мы так гордимся тобой!"
Фото imgur yourkidsteacherОбычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO
Невеста и ее подруга отыгрывают очень странную сцену
фото imgur
"Сова, которая должна была принести кольца, атаковала шафера"
Фото Reddit JakeTheSnake134
"Мой первый раз в качестве шафера. К счастью, у нас были самые веселые подружки невесты в мире"
Фото Reddit Pyrotemplar
"Свадебный фотограф поймал романтический момент между подружкой невесты и полом"
Фото Reddit streetlite
"Мы воссоздали известный мем"
Фото imgur BadaBoomCostumes
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"Как эволюционировали шаферы"
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