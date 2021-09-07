15 снимков, которые показывают, как трудно быть свидетелями на свадьбе: забавные фото

Подруги невесты и друзья жениха – чуть ли не самые важные люди на свадьбу, после молодых. Они могут задавать настроение празднованию, делать безумные подарки или все время попадать в кадр, даже если их там не должно быть.

Эта подборка доказывает, что быть свидетелями на свадьбе – это очень нелегкое дело. Фотографы запечатлели смешные, милые или даже очень неожиданные моменты, которые произошли на празднике с друзьями молодоженов.

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"Я подпрыгнул, ударил подружку невесты по голове и порвал штаны"

Фото Reddit [deleted]

"Моя подруга отнеслась к своим обязанностям со всей серьезностью"

Фото imgur justsomeking

"Я упала в обморок посреди свадьбы моей лучшей подруги"

Фото Reddit the_goodstuff

"Мы делали пробную фотосессию, но невеста была занята, поэтому мы попросили шафера заменить ее"

Фото Reddit Doshinski

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"Фото еще никогда не подводило меня так сильно"

Фото imgur wtfishappeninnn

Все пары – как на подбор!

Фото imgur

"Моя подружка, леди и джентльмены. Мы так гордимся тобой!"

Фото imgur yourkidsteacher

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Невеста и ее подруга отыгрывают очень странную сцену

фото imgur

"Сова, которая должна была принести кольца, атаковала шафера"

Фото Reddit JakeTheSnake134

"Мой первый раз в качестве шафера. К счастью, у нас были самые веселые подружки невесты в мире"

Фото Reddit Pyrotemplar

"Свадебный фотограф поймал романтический момент между подружкой невесты и полом"

Фото Reddit streetlite

"Мы воссоздали известный мем"

Фото imgur BadaBoomCostumes

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"Как эволюционировали шаферы"

Фото imgur

Подружка невесты привела на свадьбу... ламу!

Скриншот с видео Blake Tafoya