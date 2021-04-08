Обычно седые волосы ассоциируются с преклонным возрастом, тогда как многие люди начинают седеть еще в молодом возрасте. Стесняясь этой особенности, некоторые женщины тратят кучу средств, чтобы закрашивать волосы. Но другие примирился с сединою и даже гордятся этим.

В 2016 году Марта Труслоу создала страницу в инстаграме под названием "Grombre", где каждая женщина, которая сталкивается с преждевременной сединой, может поделиться своей историей и получить поддержку. Сейчас на странице целых 230 тысяч подписчиков, которые восхищаются "серебряной красотой".

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Все эти прекрасные женщины выбросили краски и просто наслаждаются своим естественным цветом волос. А их истории вдохновляют женщин всего мира принимать свою внешность.

Она заметила первую седину уже в 7 лет

"Моё первое воспоминание о седых волос было в 7 лет... А в 22 коллега сделала мне замечание "Боже, для такой молодой девушки действительно много седины! ". Поэтому с 24 лет я красила волосы в коричневый. Приходилось это делать каждые 2 недели, я ненавидела это! Когда пыталась отпустить, то друзья говорили "Ты будешь выглядеть старой". Сейчас мне 48, и я уже 6 лет без краски. Я чувствую себя бодрее и красивее чем тогда, когда красила волосы "

Какие милые вьющиеся волосы!

"Когда я начала отпускать седые волосы, то сразу почувствовала себя старой. Это может вас угнетать, но не сдавайтесь! Я уже 5 лет седая, и я так благодарна себе что сделала это. Это совершенно не старит женщин. Ты засияешь, твои глаза будут сверкать и твоя серебряная корона заискрится ".

Она выглядит очень стильно

"Однажды, когда мне было 30 лет, маленькая девочка сказала мне: "Я люблю твои волосы, это как блеск. В нем есть магия". Я почувствовала это как свою суперсилу. Я поседела очень рано, и не хотела красить волосы каждые несколько недель, тратя на это много времени и денег. Я предпочитаю проводить время на свежем воздухе и в приключениях."

Эта девушка ежемесячно красила волосы с 17 лет

"Сейчас мне 24, а первые седые волосы я заметила в 11. В 17 лет ежемесячно красила его в салоне. Мне всегда нравилась идея отрастить свое естественное волос. Большинство друзей меня поддерживали, однако несколько женщин старшего возраста говорили: "Ты слишком молода, чтобы седеть".

Затем я увидела, насколько здоровыми были волосы моей мамы, когда она решила прекратить краситься. И в марте 2020 стало очевидным, что самое время принять правильное решение. Я надеюсь, что могу помочь доказать людям, что ты не можешь быть "слишком молодым", чтобы седеть."

Девушка решила, что здоровые волосы важнее

"В 25 лет мне приходилось красить волосы каждые 3 недели. Чем больше я красила, тем быстрее они отрастали. 5 марта 2020 я последний раз красила волосы и решила, что моё здоровье важнее, чем каштановые волосы. Я не хочу больше прятаться и замыкаться в клетке.

С тех пор как я отпустила волосы, я получила много комплиментов и восхищения. Некоторые даже спрашивают меня, окрашенные ли мои седые волосы. Многие люди просто не могут совместить в голове изображение молодой женщины и седых волос вместе."

Украинка, которая решила побороть стереотипы

"В Украине седые волосы носят только бабушки. Меня вдохновили женщины за рубежом, особенно европейские. Поэтому когда я однажды пропустил визит к своему парикмахеру, а позже обнаружила множество седых волосков, я быстро приняла одно из лучших решений в своей жизни: я седею! У меня было большое желание изменить отношение к седым волосам среди украинских женщин. С тех пор прошел год, и я не жалею о своем решении."

Ученики этой учительницы не верят, что она на самом деле седая

"Моя мама нашла му меня первый седой волосок, когда мне было 12 лет (я даже не знала, что это возможно!). Когда я повзрослела, мой замечательный парикмахер убедил меня принять свои волосы, и я прекратила их красить в 24 года. Я отращиваю их уже 2 года. Никто не верит, что я такая седая в 26 лет. Я учительница, и мои ученики часто удивятся – "у вас еще даже нет детей, а ваши волосы такое седые!"

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Какая эффектная женщина!

"Мой цвет волос не определяет мою молодость. Я чувствую себя молодой, здоровой и красивой. Белые натуральные волосы это удивительные возможности. Я никогда не красила волосы ... Это гораздо лучше для моих природных локонов"

Рапунцель с серебряным волосами

"Я седела с 13 лет и никогда не красила волосы. К тому же я отращивала их с 12, а 5 лет назад полностью прекратила обрезать. Мне очень нравится, как это выглядит. Цвет и длина в сочетании – это мои атрибуты. Никогда я никогда не чувствовала, что выгляжу старше! Зато это приносит мне волшебные комплименты: что это выглядит авангардно, потусторонне, что я похожа на фею, эльфа или Анну из "Ледяного сердца"

Она красит волосы с 16 лет

"Я крашу волосы уже 24 года, начиная с шестнадцати. Вырастить такие седые волосы было непросто. Я ищу вдохновение в grombre Instagram. Прошло 9 месяцев с тех пор, как я последний раз красилась, и я так счастлива, что мне не нужно беспокоиться о своем волос "

Эта женщина решила больше не стесняться

"Я красила волосы для удовольствия с 16 лет. Когда я начала седеть, окрашивание волос перестало быть "веселым". Чувствовалось, что я скрываю то, чего я должна стыдиться. Примерно 5 лет назад решил поседеть. Так мои волосы стали тем, чего я пыталась достичь годами с помощью красителя – уникальными и яркими. Как же приятно быть просто собой "

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Седые волосы круто дополняют ее образ

"Поседение стало для меня огромным изменением... Похоже, я узнала, кем я была с самого начала... Это и я, только в другом состоянии"

Так и не скажешь, что это седина, а не модное окрашивание

"Я увидела седые волосы, когда мне было 18, и я была опустошена. Более 10 лет я тратила много времени и денег, перекрашиваясь каждые 4 недели. Это было утомительно. В прошлом году я решила отпустить волосы, и мне это понравилось. В июле будет год, и каждый день я удивляюсь, как прекрасно себя чувствую. Это заставляет меня осознать, что идеалы красоты могут развиваться, расти и меняться. Я не чувствую себя старше, чем есть. "

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Настоящая эльфийка!

"Уже почти 8 месяцев, с тех пор я не крашу волосы. Признаю, что было жутковато, но очень интересно, наблюдать, как мои темно-каштановые волосы исчезают, а седина пробивается. Я научилась воспринимать его правильно... и поддержка моих "серебряных сестер ", безусловно, помогает".

"Иногда я просто плакала в салоне. Я много пережила с волосами за последние 10 месяцев, отпустив их. Удивительно, сколько вашей самооценки и личности выражают волосы. Помните, что лучшее еще впереди!"