5 ярких книг, которые можно прочитать за выходные: интересная подборка

Не всем по душе неделями читать огромные романы, а у кого и времени на это нет. К счастью, существует много небольших, но очень увлекательных историй, которые вы легко проглотите буквально за несколько вечеров на выходных.

Книги могут будоражить воображение и затягивать не хуже динамичных сериалов. Предлагаем на этих выходные вместе насладиться одной из книг по нашей подборки. Здесь и бурная любовь, и мотивационная история успеха сильной женщины, и первые подростковые переживания, и даже продолжение культовой книги, о которой вы точно слышали, а возможно, даже читали.

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Салли Руни. Нормальные люди

Издательство : Видавництво Старого Лева

Чувственная и такая правдивая история о современных романтических отношениях покорила уже не одно сердце. Марианна и Конелли учатся в одной школе, но походят из совершенно разных семей. Мать парня – простая уборщица, у девушки же очень состоятельные родители. Между общительным Конелли и замкнутой Марианной возникают непреодолимые чувства, однако строить отношения им крайне трудно.

Фото Видавництво Старого Лева

Они то расходятся, решив, что не могут быть вместе, то снова тянутся друг к другу. Но в любом случае их чувства не оставят вас равнодушными, вы будете горячо болеть за эту пару – убедитесь в этом сами.

Книга так понравилась читателям, что на ее основе даже сняли одноименный сериал, который также стал безумно популярным.

Саяка Мурата. Девушка из магазина

Издательство: Vivat

Странная Кейко, которая часто пропадает в собственных мечтах, совсем не стремится к "успешному успеху". Зато 36-летняя женщина нашла себя в работе простой кассиршей в магазине и чувствует себя вполне счастливой. Вот только семья и знакомые не понимают, как можно быть довольной на такой работе, без мужа и карьеры?

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Когда у женщины появляется любимый, все надеются: ну вот, он то наставит ее на путь истинный. Однако нужно ли это Кейко, должна ли она пересиливать себя ради ожиданий других? Эта короткая история способна вызвать целую гамму эмоций – от смеха до глубокой задумчивость!

Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни

Издательство: Vivat

Мама Илона Маска известна не только тем, что вырастила Илона Маска. История жизни этой женщины – бурная и увлекательная, а узнать о ней лучше всего из ее автобиографической книги.

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Мать-одиночка отчаянно боролась за то, чтобы дать достойную жизнь своим трем детям. Тяжелой и упорной работой Мэй Маск преодолела лишний вес, эйджизм и не только стала успешным диетологом, но и нашла себя в модельном бизнесе

Волшебной Мэй Маск уже 70, а она продолжает вдохновлять множество людей и говорить с ними своей мудростью со страниц этой книги.

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Марк Леви. Не такая, как все

Издательство: Клуб Семейного Досуга

Иногда нам нужны легкие любовные истории, в которых можно раствориться и забыть обо всех бытовых проблемах. "Не такая, как все" – это именно такая книга.

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Все события в книге развиваются на фоне атмосферного Нью-Йорке, в одном обычном домике, на первый взгляд, совсем неприметном. Однако есть в нем одна изюминка – механический лифт, который приводит в действие новый лифтер Санджай. Именно этот лифт может перенести парня на 9 этаж – в квартиру Хлои. Девушка и не догадывается, кто же на самом деле этот загадочный лифтер.

8 этажей, неожиданные повороты событий и маленькая тайна – все что нужно для милой и немного наивной истории любви, которая растопит ваше сердце

Рэй Брэдбери. Лето, прощай

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Издательство: Учебная книга Богдан

Если вам пришлось по душе культовое "Вино из одуванчиков", то вы просто обязаны прочитать продолжение этой известной истории. Автор создал полноценный роман со знакомыми героями, давая возможность читателям снова наблюдать за приключениями Дугласа Сполдинга.

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Прихватите книгу с собой на пикник на природе или умоститесь в удобном гамаке под деревьями и ныряйте в противостояние молодости и старости, яркого лета и тихой осени, предстающие в этом романе.