Герои этих книг вынуждены выживать при любых обстоятельствах – в мирной жизни или экстремальных условиях. И только сила духа, собственное достоинство и неустанная жажда жизни спасают их от упадка.

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Ирвин Ялом. Вопрос жизни и смерти.

Издательство : Клуб Семейного Досуга, 2021

Автор этой книги – живая легенда психоанализа , основатель школы экзистенциальной психологии, доктор медицинских наук и профессор Стэндфордского университета, по чьим учебникам учатся тысячи будущих врачей во всем мире.

Эта книга – своеобразный дневник, который вели Ирвин Ялом и его жена Мэрилин, автор книг по литературоведению и истории женщин, преподаватель, доктор наук в области сравнительной литературы, которая была старшей научной сотрудницей в Институте гендерных исследований Мишель Клейман в Стэндфордском университете.

Ирвин Ялом. Вопрос жизни и смерти.

Поэтому перед нами история, которая происходила во время самого тяжелого испытания: у Мэрилин был диагностирован рак , и перед супругами встал вопрос, как найти смысл своего существования в новой реальности, как бороться с отчаянием. Но это не про горе и печаль, а о большой любви и жизни без сожаления.

Ирвин и Мэрилин Ялом собрали по крупицам всю мудрость прожитых вместе лет. Здесь нет установок и мотивационных советов, а есть опыт людей, которые научились принимать неотвратимое и сумели смириться с неизбежной разлукой. Книга станет опорой каждому, кто ищет поддержку, утешение и хочет прожить такую жизнь, о которой не придется жалеть в конце пути.

Отрывок из книги

"Когда-то Мэрилин часто подавала темы книг, за которые должен взяться какой-то из нас, а теперь я ответил: – вспоминает автор книги . – Дорогая, ты хорошо придумала, это вещь, в которую тебе стоит окунуться с головой. Идея совместного проекта заманчивая, но, как знаешь, я уже начал писать сборник рассказов. – Нет, оставь сборник. Пиши эту книгу вместе со мной! Ты напишешь свои разделы, а я – свои, и они будут чередоваться. Это будет наша книга, не похожая на одну другую, потому что ее создадут два ума, а не один, и наполнит ее размышлениями пара, которая замужем уже шестьдесят пять лет! Этой паре очень повезло иметь друг друга на пути."

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Кэти Феррис. Лёд для меня.

Издательство : Каяла, 2021

Автор этого сборника стихов, отталкиваясь от национальных литературных традиций, создает свою собственную "американскую" реальность, в которой уже не думают о Джеке Керуаке, заявляя "я не могу перестать думать о крови", и не ищут "Америку в моих штанах", считая, что "все вещи эротичны", и не поют, что "счастье – это теплый пистолет", поскольку "что за / дверь пуля отворяет / в теле?", стремясь "научиться находить в центре ада / то, что не ад". Иногда эти стихи напоминают манифесты, только уже не периода битников, а времени постмодернистской политики, которая напоминает абсурдистскую мантру.

Кэти Феррис. Лёд для меня.

Отрывок из книги

"Америка является и спасает ситуацию, оставляя / Америку удовлетворенной, больше НЕ обязанной / Америку возвращать своей / Америке туда, где она напоминает / Америку / Америке".

Вопросы, которые ставит автор, вечные для такой системы отношений, а ответы на них искали все тамошние поэты . "Кто убил этих поросят?" – спросил Уитмен в поэме Гинзберга. "Зачем нужна любовная поэзия во времена жестокости правительства?" – продолжает автор сборника. И тем не менее, она не следует предшественникам: "Что, если прошлое – / Крадущийся тигр, / а помнить – класть / голову в его пасть?" – спрашивает она.

Зато здесь много любви, которое рифмуется с поэзией. И даже находится ответ на то, из чего оно состоит, о чем спрашивал Леон Фелипе: "Если что-то из того останется, то это и будет поэзия ...". Но у автора: "Не поэзия осталась / от тебя во мне, / стекая / на мои колени, на плитку пола – / именно так? именно так слова возникают / огонь, который я выдыхаю, / вдохнув огонь"…

Блейк Крауч. Возвращение.

Издательство : Ридна язык, 2021

В этом романе автор не только создал альтернативную реальность, но и заставил еще раз задуматься о том, что существование человечества зависит от каждого из нас... Кажется, это начало новой неслыханной эпидемии. Людей сводят с ума воспоминания, которые им не принадлежат. Нейробиолог Хелена Смит разработала устройство, которое должно помогать больным людям сохранить воспоминания ...

Детектив Барри Саттон расследует самоубийство: женщина покончила с собой из-за тоски по мужу и сыну, которых у нее никогда не было. Откуда взялся этот синдром ложной памяти? Каждый имеет право заново пережить первый поцелуй, рождение ребенка – в общем, лучшие моменты жизни. Одержима этой мечтой, нейробиолог Хелена Смит настойчиво работает над технологией, которая позволит сделать это. И не только...

Блейк Крауч. Возвращение.

Игры с памятью, оказывается, невероятно опасны. Один неосторожный или злонамеренный шаг – и мир затрещит по швам. Барри и Хелена убедились в этом на собственном страшном опыте. Они не единственные, кто все понимает. Но единственные, кто способен предотвратить катастрофу. Нужно только правильно выбрать воспоминание ...

Отрывок из книги

"Барри Саттон останавливает машину на пожарной стоянке возле центрального входа в Во-билдинга – высотки в стиле артдеко, подсвеченной белым светом фасадных фонарей, – н ачинается эта история . – Он выскакивает из полицейского "Форда", перебегает тротуар и через вращающиеся двери оказывается в фойе. Ночной охранник придерживает для него двери лифта. Звонко цокая каблуками по мрамору, Барри бежит в кабину и влетает в нее. – Какой этаж? – Сорок первый. Из лифта направо и по коридору до конца. – Здесь через минуту будут другие копы. Скажите им, чтобы не рыпались, пока я не дам сигнал. Скорость лифта не вяжется с возрастом здания, он поднимается так стремительно, что закладывает уши. Наконец двери раздвигаются, Барри выбегает в коридор, проносится мимо вывески какой-то юрфирмы. На этаже царит полумрак, лишь кое-где горит свет. Барри мчится по ковру, минуя молчаливые кабинеты, конференц-зал, комнату отдыха, библиотеку. Наконец коридор упирается в стойку регистрации, совмещенную с просторным кабинетом на этаже ".

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Фредрик Бакман. тревожные люди

Издательство : Книголав, 2021

Часто, оказавшись в замкнутом пространстве, люди начинают не только нервничать, но и раскрываться совсем с другой стороны, с которой их не знают. Так произошло в этом романе всемирно всемирно шведского писателя, который возглавил известные книжные рейтинги и стал мировым бестселлером.

Это трогательная комедия и одновременно психологический роман о преступлении, которое так и не состоялось . Грабитель-неудачник берет случайно в заложники восемь чрезвычайно озабоченных незнакомцев, которые осматривают квартиру, которая продается. Во время пребывания в этом доме они постепенно начинают открываться друг другу – и оказывается, у них много общего.

Фредрик Бакман. Тревожные люди.

Супруги, которые только что вышли на пенсию, директор банка, пожилая дама, которая уже не боится, когда на нее наставляют пистолет, молодая пара, ожидающая ребенка, агент по недвижимости – все они раскрывают друг другу свои самые глубокие тайны.

На самом деле это смешная история, полная эмпатии и мудрости – о силе дружбы, прощении и надежде. То есть о вещах, которые спасают даже в самые неспокойные времена.

Отрывок из книги

"И тридцатидевятилетний грабитель сбежал, но у него не было плана побега, о котором мама грабителя могла бы сказать ему то же, что часто повторяла, когда грабитель ребенком забывал на кухне кубики льда с ломтиками лимона и должен за ними бежать: "Двигай ногам, если голова дырявая" (Следует заметить, что мама грабителя, когда умерла, была по уши залита джином с тоником, и из-за риска взрыва ее не решились кремировать, а не каждый может довести себя до такого). Поэтому когда на ограбление банка, которое так и не стало ограблением, прибыла полиция, грабитель что было силы бросился прочь, перебежал улицу и скрылся в первых попавшихся дверях. Возможно, это слишком – называть грабителя идиотом только из-за этого, но... ну, вы сами понимаете. Ничего умного он не сделал. По той дверью были только ступени и никаких выходов, поэтому у грабителя не было выбора, он должен был бежать вверх ".

Эдит Эгер. Дар.

Издательство : Книголав, 2021

Автор написала эту книгу по просьбе читателей ее бестселлера "Выбор" и это практическое пособие как позаботиться о своем ментальное здоровье – как жить полноценно и не застревать в тюрьме собственного ума.

Эдит Эгер. Дар.

Это своеобразные 12 сеансов от выдающегося психотерапевта , которые дают подсказки как воспринимать свои эмоции, как избавиться от комплекса жертвы, исцелиться от детских травм, переживать потери и горе, как выходить из конфликтных ситуаций или не попадать в них, как принять и полюбить себя, как избавиться от чувства вины, как научиться контролировать свои страхи и справиться с тревожностью.

"Худшая та тюрьма, которую вы строите в своей голове. Но ключи к ней – в вашем кармане", – напоминает Эдит Эгер. В каждом разделе своей книги автор делится историями из собственной жизни и историями своих пациентов, а в конце предлагает ключи к освобождению от проблемы. Это установки, упражнения или вопросы, которые помогут найти путь из наших ментальных тюрем к свободе и радоваться жизни.

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