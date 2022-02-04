5 крутых коктейлей с игристым, которые вы захотите снова и снова
Вечер пятницы – прекрасное время для игристых экспериментов. Закрываем все дела, приглашаем подруг домой и наслаждаемся этими невероятными коктейлями с игристым.
Гарантируем, вы получите массу удовольствия и много пузырьков. Врываемся в пятничный вечер вместе с Life 24!
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Classic Cocktail Champagne
- 1 кубик сахара.
- 5-10 мл биттера.
- 100-150 мл шампанского (заменяем игристыми).
Добавляем в бокал коричневый сахар и вымачиваем его в биттере. Желательно использовать настойку Angostura bitter, но подойдет любой биттер. Доливаем вкусненькое игристое и наслаждаемся!
Ингридиенты в этом и следующих видео могут отличаться.
Mimosa
- 50 мл апельсинового фреша.
- 100-150 мл игристого.
- 10-15 мл ликера Grand Marnier.
Сочетаем апельсиновый фреш с игристым. После этого добавляем несколько капель ликера Grand Marnier (коньячный ликёр). Если любите украшения – положите малину или любую другую сезонную ягоду. При желании можно присыпать все золотой пудрой. Впрочем, коктейль и без того будет невероятным.
Lush Champagne
- 20-30 мл ликера из бузины St-Germain.
- 100-150 мл игристого.
Тут все очень просто. Наливаем в бокал ликер, и доливаем игристое брют.
Champagne Pick-me-up
- 30 мл коньяка.
- 40-45 мл апельсинового фреша.
- 10 мл гренадина.
- 100 мл игристого.
- Немного сезонных ягод.
Смешиваем в шейкере апельсиновый фреш, коньяк и гренадин. При желании сюда можно добавить несколько сезонных ягод. Всю смесь переливаем в предварительно охлажденный коктейльный бокал. Довершаем все игристым и украшаем сезонными ягодами.
Ritz Cocktail
- 30 мл коньяка.
- 20 мл куантро.
- 15 мл ликера Maraschino.
- 20 мл лимонного фреша.
- 100 мл розового игристого.
- Апельсиновая цедра.
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Все, кроме игристого, сразу смешиваем в шейкере, после чего переливаем в бокал. Дополняем игристым вином. В конце отрезаем немного апельсиновой цедры, прижигаем огнем и сдавливаем ее, чтобы дополнить вкус коктейля.