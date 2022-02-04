5 крутых коктейлей с игристым, которые вы захотите снова и снова

Вечер пятницы – прекрасное время для игристых экспериментов. Закрываем все дела, приглашаем подруг домой и наслаждаемся этими невероятными коктейлями с игристым.

Гарантируем, вы получите массу удовольствия и много пузырьков. Врываемся в пятничный вечер вместе с Life 24!

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Classic Cocktail Champagne

1 кубик сахара.

5-10 мл биттера.

100-150 мл шампанского (заменяем игристыми).

Добавляем в бокал коричневый сахар и вымачиваем его в биттере. Желательно использовать настойку Angostura bitter, но подойдет любой биттер. Доливаем вкусненькое игристое и наслаждаемся!

Ингридиенты в этом и следующих видео могут отличаться.



Mimosa

50 мл апельсинового фреша.

100-150 мл игристого.

10-15 мл ликера Grand Marnier.

Сочетаем апельсиновый фреш с игристым. После этого добавляем несколько капель ликера Grand Marnier (коньячный ликёр). Если любите украшения – положите малину или любую другую сезонную ягоду. При желании можно присыпать все золотой пудрой. Впрочем, коктейль и без того будет невероятным.

Lush Champagne

20-30 мл ликера из бузины St-Germain.

100-150 мл игристого.

Тут все очень просто. Наливаем в бокал ликер, и доливаем игристое брют.

Champagne Pick-me-up

30 мл коньяка.

40-45 мл апельсинового фреша.

10 мл гренадина.

100 мл игристого.

Немного сезонных ягод.

Смешиваем в шейкере апельсиновый фреш, коньяк и гренадин. При желании сюда можно добавить несколько сезонных ягод. Всю смесь переливаем в предварительно охлажденный коктейльный бокал. Довершаем все игристым и украшаем сезонными ягодами.

Ritz Cocktail

30 мл коньяка.

20 мл куантро.

15 мл ликера Maraschino.

20 мл лимонного фреша.

100 мл розового игристого.

Апельсиновая цедра.

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Все, кроме игристого, сразу смешиваем в шейкере, после чего переливаем в бокал. Дополняем игристым вином. В конце отрезаем немного апельсиновой цедры, прижигаем огнем и сдавливаем ее, чтобы дополнить вкус коктейля.