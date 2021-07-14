Приятно и полезно: 7 веских причин начать рисовать уже сегодня

Многим так хотелось бы взять в руки кисть и краски и проявить всю свою фантазию на холсте. Однако из-за страха неудач и различных предубеждений люди зачастую откладывают эти мечты. На самом деле рисование нужно каждому, и неважно, есть у вас талант или нет.

Процесс создания картин или небольших скетчей всегда выглядит так завораживающе. Если вы до сих пор сомневаетесь, удастся ли и вам заняться рисованием, то вот 7 причин, которые вас убедят.

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Для рисования много не нужно

Вам не нужно специальное оборудование, чтобы создать красивый рисунок. Выбор инструментов для рисования в магазинах просто огромен: от простого карандаша и листа бумаги, до дорогих масляных красок и полотен.

Заниматься этим видом творчества можно с любым бюджетом, а лучшие рисунки создают и обычной ручкой в тетради, главное – желание.

Рисовать можно и обычной ручкой / Фото Unsplash

Не занимает много времени

Для того, чтобы создать небольшой скетч или просто узор, не нужно вписывать это в свой график. Понадобится лишь 10-15 минут. Немного отвлечься и порисовать можно как дома после завтрака, так и во время обеденного перерыва на работе или вечером перед сном. Или же пока ждете свой заказ в кафе.

Помогает сконцентрироваться

Наверное, каждый может вспомнить, как на лекции в университете или на офисных собраниях от скуки начинал выводить случайные каракули в блокноте. Мы делаем это неосознанно, однако такие действия помогают нам не заскучать окончательно, все же держаться за нить разговора или лекции, продолжать вслушиваться и запоминать информацию.

Рисование помогает сконцентрироваться / Фото Pexels

Этим может заниматься каждый

Чтобы не говорили, а для рисования талант не нужен. Как и в любом деле, в рисовании все зависит от ваших стараний и регулярности. Создавая несложные рисунки на 20 минут ежедневно, вы непременно увидите прогресс. Такие простые, но регулярные действия дадут гораздо больше результата, чем попытки с первого раза за целый день нарисовать шедевр изобразительного искусства.

Необязательно даже фантазировать

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Если вам трудно придумывать сюжеты для рисунков, не волнуйтесь. Для тренировки художественных навыков лучше всего будет рисовать простые предметы вокруг себя 0 вазу с цветами, тарелку с яблоками, дом напротив и тому подобное.

Или же обратите внимание на антистресс-раскраски, за которыми можно провести не один вечер. И не нужно придумывать никаких персонажей или историй.

Снимает стресс

Рисование прекрасно помогает расслабиться и почувствовать состояние "потока" после тяжелого рабочего дня или же когда у вас просто плохое настроение. Просто возьмите в руки карандаши или кисти – и вы и не заметите, как на несколько часов погрузитесь в мир творчества, выбросив из головы все проблемы.

Рисование помогает расслабиться / Фото Pexels

Арттерапию даже используют в качестве вспомогательного средства для работы с разными людьми, которые страдают депрессией и другими расстройствами.

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Вы начинаете замечать прекрасное

Углубляясь в этот вид творчества, изучая больше о цвете, светк, композиции и т.д., человек развивает в себе способность видеть что-то красивое вокруг себя. Как падает свет на кровать утром, какого интересного цвета сегодня небо, как ровно стоят чашки на столе и тому подобное. И все так и хочется нарисовать!