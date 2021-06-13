Внешность – не главное: 9 черт характера, которые делают вас привлекательнее в глазах других

Привлекательность часто не имеет ничего общего с внешним видом. На самом деле, харизма и характер гораздо сильнее влияет на то, будете ли вы нравиться другим людям.

Идеальная внешность совсем не гарантирует популярности или даже просто хороших отношений с окружающими. Чтобы стать настоящей душой компании и притягивать к себе людей, нужно иметь совсем другие качества, развить которые в себе может каждый. Вот некоторые из них. Возможно, вы уже владеете всем набором привлекательной человека?

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1. Быть хорошим слушателем

Большинство людей в разговоре склонны давать непрошеные советы или поучать, ведь думают только о себе. Поэтому человек, который может просто выслушать и неподдельно заинтересоваться проблемой, о которой ему говорят – на вес золота.

Важно уметь выслушать другого человека / Фото Unsplah

2. Вы чем-то увлечены

Человек, который искренне любит свою работу или свое хобби всегда вызывает восторг. Есть дело, которое вдохновляет вас, в которое вы погружены с головой? Прекрасно, людям захочется узнать о вас больше и послушать, как вы с интересом об этом деле рассказываете.

3. Всегда ищете новое

Вспомните, с каким интересом вы слушали рассказы дальнего родственника, друга или случайного соседа в поезде, который много путешествует, меняет профессии или сочетает неожиданные хобби? С такими людьми всегда приятно и интересно общаться, ведь у них есть опыт, которым они могут поделиться. А еще они прекрасно мотивируют других на смелые решения.

Вы часто пробуете что-то новенькое / Фото Pexels

4. Уметь посмеяться над собой

Самоирония – это важный навык, который помогает преодолевать страхи, принимать свои недостатки и даже просто разрядить обстановку в компании, если произошла какая-то неловкая ситуация. Люди, которые умеют посмеяться над своими неудачами и отрицательными сторонами, вызывают симпатию.

5. Вы держите слово

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Надежный человек всегда вызывает уважение. Все просто: стоит только держать своих обещания, подставлять дружеское плечо в беде, не рассказывать чужие секреты. Это касается и простых бытовых вещей: не опаздывать, предупреждать о своих планах и тому подобное.

6. Вы любите себя

Вы знаете обо всех свои недостатки, но умеете превратить их в изюминку и успешно пользуетесь своими преимуществами. На людей, которые действительно принимают себя такими, какие они есть, всегда все равняются.

Любовь к себе всегда привлекает и других людей / Фото Pexels

7. Вы подмечаете только лучшее

Кому же не понравится, когда его хвалят или делают комплименты? Если вы во время общения несколько раз обратите внимание на сильные стороны собеседника (успешные проекты, крутой стиль, целеустремленность и т.д.), будьте уверены, что сразу перейдете в разряд людей, с которыми хочется встретиться еще раз.

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8. Честность

Это еще одна черта, которую очень ценят в людях. Если вы хотите, чтобы вам действительно доверяли другие, не бойтесь говорить правду в глаза. Лицемерие и сплетни за спиной еще никого не делали привлекательным.

Вы умеете честно говорить с людьми / Фото Unsplah

9. Заботливость

Искреннее желание помогать другим даже в мелочах всегда видно со стороны. Речь идет не о слепой альтруизме, а об умении сделать приятно другому человеку.

Захватить кофе не только себе, но и коллеге, принести лекарства больной подруге, купить парню его любимое печенье или помочь соседке занести коляску в подъезд. Такого человека воспринимают более позитивно.