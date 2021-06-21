Бедные девушки: 10 примеров странного макияжа, который насмешил всех – фото

Один из самых больших страхов любой женщины: сходить к профессиональному визажисту – и получить просто ужасный макияж. Этого не пожелаешь даже врагу!

Героини наши подборки пострадали от таких "профессионалов". Девушки были настолько шокированы столь странным макияжем, что решили сразу от него избавиться. Перед вами – 10 примеров действительно неудачного макияжа.

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"По крайней мере этот "естественный" макияж был бесплатным"

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"Я была моделью, и этот макияж мне сделали для съемки"

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Просто "сказочно"

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Какие брови!

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"Хуже плохого макияжа может быть только почти полное его отсутствие за 60 долларов"

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Хотели бы такой макияж?

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Реакция девушки просто бесценна

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"Я никогда больше не вернусь в этот салон"

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"Меня как будто бы отфотошопили и состарили"

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"Я решила, что профессионал точно сможет нормально подвести мне глаза"

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