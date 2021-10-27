Без следов косметики: лайфхак для женщин, как не испачкать бокал с вином помадой

Эти следы от косметики на бокале с вином выглядят совсем не эстетично, особенно на важной деловой встрече. К счастью, существует на удивление простой способ сделать так, чтобы ваша невероятная помада оставалась там, где следует – на ваших губах.

Далеко не вся косметика может выдержать испытание ужином и напитками. Конечно, хорошим вариантом для застолья будет стойкая матовая помада или тинт для губ, которые держатся хоть целый день. Но зачем себя ограничивать? Если хочется наслаждаться не только хорошим вином и видом чистого бокала, но и идеальным макияжем, следует знать об одной маленькой хитрости.

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Кто бы мог подумать, что решение проблемы может быть таким простым: нужно лишь слегка увлажнить краешек бокала, прежде чем попробовать вино. Как сделать это быстро и незаметно? Просто провести языком по краю бокала, прежде чем прикоснуться к нему губами.

Сначала это предложение может звучать довольно странно – кто же осмелится облизывать бокал перед всеми гостями? Но в реальности это не выглядит так безумно, как может показаться на первый взгляд. После нескольких попыток дома, вы научитесь делать это незаметно и на людях, а на вашем бокале больше никогда не будет некрасивых следов от помады.

Прежде чем пить вино, попробуйте смочить краешек бокала / Фото Pexels

Почему это работает

Если вы когда-либо пробовали налить масло в воду, то замечали, что вода и жиры не смешиваются между собой. По этой же причине помада никогда не оставит следов на влажном краешке бокала, ведь большинство помад содержат в себе, помимо прочих компонентов, воск, масла и жиры.

Помните об одном нюансе

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Чтобы не оставлять следы от помады на бокале в течение всего вечера, придется слегка проводить языком по краю бокала каждый раз перед следующим глотком вина

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Если вы – поклонница глянцевых, ярких помад, и не хотите, чтобы все гости увидели красный отпечаток ваших губ на бокале вина, просто решитесь в следующий раз попробовать этот лайфхак – это совсем несложно и действительно работает!