Что это такое: 15 блюд, которые "впечатлят" вас своим видом: фото
Источник:Reddit
Кулинарам из наших фото совсем не повезло: они готовили красивое и вкусное блюдо, но немного перестарались. Этот провал запомнится надолго: он получился действительно грандиозным.
Впрочем, кулинары не расстроились, а наоборот – хорошо посмеялись из своих неудач. Хотя эти блюда выглядят забавно, но люди получили ценный опыт, который поможет им в будущем не повторять таких казусов. Ну и не ошибается тот, кто ничего не делает!
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Что-то Пикачу немного устал
Фото Reddit agent_peters
Бедные апельсинки
Фото Reddit ifirritate
Вот это у них глазки!
Фото Reddit ifirritate
Кажется, "пассажиры" не слишком рады, что оказались в тортике
Фото Reddit gogogarl
Котик-пират
Фото Reddit ArthurJMunoz
Но торт получился красивым!
Фото Reddit iLikeMakonnen
"Неееет, за чтооо ты так с нами???"
Фото Reddit charisreid_Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Первая попытка частенько бывает неудачной
Фото Reddit melonmei
Ой...
Фото Reddit Jakexzz
Не грусти!
Фото Reddit TheUltimateToasters
Что-то эти пряники немного пугают
Фото Reddit Eli_quo
Блинчик, который похож на Джокера
Фото твітер miiiccczzz
Ну почти...
Фото Imgur monsterman3000
Думаем, что эта мини-пицца в любом случае будет вкусной
Фото Reddit mermaidsnlattes
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Ого!
Фото Reddit AloneMordakai