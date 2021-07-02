Что здесь происходит: 15 неловких семейных фото, которые рассмешили всех

2 июля 2021 , 16:08
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Источник:

Awkward Family Photos

Альбом со старыми семейными фотографиями – это настоящая находка для хорошего настроения. Где еще можно увидеть столько непонятных фото, из которых можно смеяться часами.

На ресурсе Awkward Family Photos частенько делают забавные подборки действительно очень странных семейных фотографий. Каждый снимок – это отдельная история, с которой хочется просто плакать от смеха.

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Детки явно не в восторге от такого пасхального кролика

Фото Reddit

Вот так Спайдермен!

Фото Awkward Family Photos

Что случилось с Сантой?

Фото Awkward Family Photos

Санта хочет отдохнуть

Фото Awkward Family Photos

Аж страшно на это смотреть!

Фото Awkward Family Photos

Выглядит, как начало малобюджетного фильма ужасов

Фото Awkward Family Photos

Дети явно хотели сфотографироваться

Фото Awkward Family Photos

Вау!

Фото Awkward Family Photos

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Стильненько!

Фото Reddit

Мы бы сами бежали от такого снеговичка

Фото Awkward Family Photos

Игрушечный олень немного устал

Фото Awkward Family Photos

"Я разучился улыбаться в первом классе"

Фото Reddit

Зато все улыбаются!

Фото Awkward Family Photos

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Почему все старые игрушки выглядят так странно?

Фото Awkward Family Photos

 

 

Автор: Петро Синєокий