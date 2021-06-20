Что здесь случилось: 15 странных свадебных фото, которые рассмешат каждого

Согласитесь, большинство свадебных фотосессий очень похожи: молодые обнимаются, гости улыбаются и все прекрасно. Неудачные кадры обычно никто не публикует. А зря!

Именно здесь можно найти настоящие шедевры, которые хочется пересматривать снова и снова. Кто-то случайно не удержится на ногах в самый неожиданный момент, а кто-то вообще выкинет что-то грандиозное на камеру. Мы подготовили подборку таких забавных фотографий, от которых у вас возникнет только один вопрос: "Как такое вообще могло случиться?» Поехали!

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Дюймовочка

Фото Imgur thund3rbolt/

Кому-то любовь, кому-то – вино

Фото Reddit StuffyUnicorn

Упс

Фото Reddit RoscoeMG

Гости думали, что сейчас зайдет жених. А зашел вот этот парень!

Фото Imgur pseudonordic

Сестра невесты не удержалась на ногах

Фото Reddit GallowBoob

Прекрасная идея для фото!

Фото Reddit Lindsey Marec

Бабушка тоже хотела фотографию!

Фото Reddit theefiveoh

Фотограф поймал идеальный момент

Фото Imgur Saraphan

"Мы идем на дно"

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото Reddit monitorcable

Это фото было бы значительно хуже без этого человека

Фото Reddit dharmastation

Ой

Фото Imgur scouserdave

Первые 40 лет детства – самые тяжелые в жизни мужчины

Фото Imgur lkiop6

Кто-то устал

Фото oknation.nationtv oknation

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Прекрасное завершение свадьбы

Фото Reddit Benentono