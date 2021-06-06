Дар природы: 15 людей с нестандартной внешностью, которые вас удивят – фото

Природа – еще и шутница. Иногда она может придумать столь неожиданные сочетания, что кажется, будто такие люди просто не могут существовать. Но нет – они есть. И они все среди нас.
Мы сделали для вас подборку людей с очень нестандартной внешностью. Сначала может показаться, что это фотошоп. Но нет – это настоящие люди, которым природа подарила интересные "фишечки". Они вас точно удивят!
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У девушки разный цвет глаз, поэтому и разный макияж
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Когда этому парню очень холодно, то у него белеет палец
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"У меня с рождения местами не хватает пигмента в волосах. Некоторые думают, что я так крашусь"
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У этой девушки ресницы растут сразу в два ряда
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Да, это натуральный цвет бровей
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Вот это палец!
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Прекрасные веснушки!
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
Да, это естественный цвет волос мальчика
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"Мои волосы и ресницы так и не определились: я блондинка или брюнетка?"
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Эльфийские ушки!
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Вау!
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Четверть рыжей бороды! Интересно так!
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Родинки выглядят как пирсинг
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Родинки по всему телу. Это действительно особенно!
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Ого, этот парень длиннее двери!
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