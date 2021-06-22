Действительно ли выдержка в дубе делает вино лучше: отвечает сомелье

Всем ли винам нужна выдержка в бочках? Правда ли, что все хорошие вина выдерживают в дубе? Можно ли покупать вообще не выдержанные вина? Блиц-ответы на эти вопросы: нет, нет, да! Однако, как всегда, все самое интересное – в деталях, которые раскрывает Сомелье в зеленых штанах.
Мы уже рассказывали о главных различиях между выдержкой в стали и в дубе. Сегодня наш эксперт больше расскажет об особенностях дубовых бочек и на что стоит обращать внимание нам, простым потребителям. Но начнем мы с глубокой древности...
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Небольшой экскурс в прошлое
В производстве, для хранения и транспортировки вина бочки используют с давних времен. В Древнем Риме существовала гильдия бондарей. Историк Плиний Старший, живший в I веке нашей эры, вспоминал о ремесленниках Галлии (нынешняя Франция), умевших формировать и соединять деревянные клепки так, чтобы получались удобные емкости.
Если клепки были подогнаны идеально плотно, в бочках транспортировали жидкость: вино и масло, а если неплотно – то муку или гвозди. О способности дерева улучшать качество вина речь тогда не шла. Бочки стали распространенной тарой из-за другого своего качества: их было намного легче транспортировать, чем, скажем, глиняные амфоры.
Понадобилось пять веков жестких "экспериментов" над потребителем, чтобы во Франции поняли, что некоторые бочки действительно способны улучшать вино, а какие-то решительно ничего не сообщают напитку или вообще его портят.
В чем преимущество дерева
Дерево является пористым материалом, поэтому в вино в микродозах проникает воздух. Кислород смягчает напиток и делает его вкус более насыщенным. Сама древесина также не инертна. Напротив, она отдает вину танины и различные фенольные соединения. Иногда это хорошо, иногда – не очень.
Дубовые бочки влияют на вкус вина / Shutterstock
Считается, что из всего многообразия пород лучше всего для выдержки вин подходит европейский дуб, произрастающий в центральной части Франции – на территориях Невер (Nevers), Алье (Allier), Тронсе (Troncais) и Лимузен (Limousin).
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Почему одни бочки дорогие, а другие – дешевле
Сегодня одна бочка из французского дуба емкостью 225 литров (самый распространенный в настоящее время объем) стоит 800 – 1200 евро. А 225 литров – это всего лишь около 300 бутылок вина.
Вы спросите: почему так дорого?
- На бочки идет древесина столетних дубов, к тому же только определенная часть стволов. (Остальное идет на производство мебели.)
- Эти дубы нельзя распиливать поперек ствола – их исключительно раскалывают вдоль, иначе бочки будут течь.
- Так получают заготовки для бочек – клепки. Если бревно расколоть неправильно, клепки при сгибании могут треснуть, или же их не получится подогнать друг к другу идеально плотно.
- Полученные клепки сушат под открытым небом, чтобы под действием солнца, ветра и дождя в них постепенно уменьшилось содержание горьких танинов, а ароматические составляющие стали выразительнее. Выдержка клепок занимает от 1 года до 4 лет.
Считается, что французский дуб сообщает вину тонкий аромат ванили и гвоздики.
Бочки из французского дуба – дороже / Фото Unsplash
Североамериканский белый дуб (чаще всего – из Миссури, Миннесоты, Пенсильвании) – демократичнее французского: бочка из него емкостью 225 литров стоит 300 – 600 евро. Почему дешевле? По двум причинам:
- Этот дуб можно распиливать поперек. То есть при одинаковых условиях из одного его ствола можно изготовить больше идеально плотных бочек.
- Североамериканский белый дуб растет гораздо быстрее, чем его французский собрат.
Выдержка в американском дубе придает вину яркий аромат ванили, а иногда даже кокоса. (Последний тон многие эксперты считают слишком резким.)Почувствуйте уникальный вкус и аромат вин SHABO – дегустируйте, изучайте и просто наслаждайтесь! Выбрать вино на все случаи жизни можно в один клик в интернет-магазине SHABO
У бочек из американского дуба – свои преимущества / Фото Unsplash
Хорошие вина всегда выдерживают в дубовых бочках?
На этом можно было бы и закончить рассказ о винных бочках. Но вот незадача! Бочки бывают разной емкости: до 225 литров, свыше 5 000 литров. Часто вино выдерживают в бочках из других пород деревьев: славонского дуба, каштана, акации. А еще виноделы используют не новую тару, а "со стажем" в 3 – 10 лет.
Как видите, различия в бочках есть, и на вкус и цену вина они действительно влияют. Но важно ли это для простых потребителей? Ничуть!
Различия в бочках не так важны для потребителей / Фото Сомелье в зеленых штанах
Важно понимать: увлечение бочками в виноделии приходит и уходит. Лет 30 назад все выдерживали вина в бочках, но это условие давно уже перестало быть трендом в виноделии. Современные эксперты считают, что аромат, который сообщает винам дуб, усредняет их, лишая "магические напитки индивидуальности".
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А мы добавим, что отнюдь не все вина требуют выдержки. Так что нельзя утверждать, что выдержанный продукт всегда получается лучше, чем тот, который перед разливом вообще не выдерживали.
Сомелье в зеленых штанах желает вам попробовать столько вин, чтобы вы смогли сами решить, какие именно вина вам по вкусу: выдержанные в бочках или те, что были разлиты в бутылки без выдержки.