Действительно ли выдержка в дубе делает вино лучше: отвечает сомелье

Всем ли винам нужна выдержка в бочках? Правда ли, что все хорошие вина выдерживают в дубе? Можно ли покупать вообще не выдержанные вина? Блиц-ответы на эти вопросы: нет, нет, да! Однако, как всегда, все самое интересное – в деталях, которые раскрывает Сомелье в зеленых штанах.

Мы уже рассказывали о главных различиях между выдержкой в ​​стали и в дубе. Сегодня наш эксперт больше расскажет об особенностях дубовых бочек и на что стоит обращать внимание нам, простым потребителям. Но начнем мы с глубокой древности...

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Небольшой экскурс в прошлое

В производстве, для хранения и транспортировки вина бочки используют с давних времен. В Древнем Риме существовала гильдия бондарей. Историк Плиний Старший, живший в I веке нашей эры, вспоминал о ремесленниках Галлии (нынешняя Франция), умевших формировать и соединять деревянные клепки так, чтобы получались удобные емкости.



Если клепки были подогнаны идеально плотно, в бочках транспортировали жидкость: вино и масло, а если неплотно – то муку или гвозди. О способности дерева улучшать качество вина речь тогда не шла. Бочки стали распространенной тарой из-за другого своего качества: их было намного легче транспортировать, чем, скажем, глиняные амфоры.



Понадобилось пять веков жестких "экспериментов" над потребителем, чтобы во Франции поняли, что некоторые бочки действительно способны улучшать вино, а какие-то решительно ничего не сообщают напитку или вообще его портят.

В чем преимущество дерева

Дерево является пористым материалом, поэтому в вино в микродозах проникает воздух. Кислород смягчает напиток и делает его вкус более насыщенным. Сама древесина также не инертна. Напротив, она отдает вину танины и различные фенольные соединения. Иногда это хорошо, иногда – не очень.

Дубовые бочки влияют на вкус вина / Shutterstock

Считается, что из всего многообразия пород лучше всего для выдержки вин подходит европейский дуб, произрастающий в центральной части Франции – на территориях Невер (Nevers), Алье (Allier), Тронсе (Troncais) и Лимузен (Limousin).

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Почему одни бочки дорогие, а другие – дешевле

Сегодня одна бочка из французского дуба емкостью 225 литров (самый распространенный в настоящее время объем) стоит 800 – 1200 евро. А 225 литров – это всего лишь около 300 бутылок вина.

Вы спросите: почему так дорого?

На бочки идет древесина столетних дубов, к тому же только определенная часть стволов. (Остальное идет на производство мебели.) Эти дубы нельзя распиливать поперек ствола – их исключительно раскалывают вдоль, иначе бочки будут течь. Так получают заготовки для бочек – клепки. Если бревно расколоть неправильно, клепки при сгибании могут треснуть, или же их не получится подогнать друг к другу идеально плотно. Полученные клепки сушат под открытым небом, чтобы под действием солнца, ветра и дождя в них постепенно уменьшилось содержание горьких танинов, а ароматические составляющие стали выразительнее. Выдержка клепок занимает от 1 года до 4 лет.

Считается, что французский дуб сообщает вину тонкий аромат ванили и гвоздики.

Бочки из французского дуба – дороже / Фото Unsplash

Североамериканский белый дуб (чаще всего – из Миссури, Миннесоты, Пенсильвании) – демократичнее французского: бочка из него емкостью 225 литров стоит 300 – 600 евро. Почему дешевле? По двум причинам:

Этот дуб можно распиливать поперек. То есть при одинаковых условиях из одного его ствола можно изготовить больше идеально плотных бочек. Североамериканский белый дуб растет гораздо быстрее, чем его французский собрат.

Выдержка в американском дубе придает вину яркий аромат ванили, а иногда даже кокоса. (Последний тон многие эксперты считают слишком резким.)

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У бочек из американского дуба – свои преимущества / Фото Unsplash

Хорошие вина всегда выдерживают в дубовых бочках?

На этом можно было бы и закончить рассказ о винных бочках. Но вот незадача! Бочки бывают разной емкости: до 225 литров, свыше 5 000 литров. Часто вино выдерживают в бочках из других пород деревьев: славонского дуба, каштана, акации. А еще виноделы используют не новую тару, а "со стажем" в 3 – 10 лет.

Как видите, различия в бочках есть, и на вкус и цену вина они действительно влияют. Но важно ли это для простых потребителей? Ничуть!

Различия в бочках не так важны для потребителей / Фото Сомелье в зеленых штанах

Важно понимать: увлечение бочками в виноделии приходит и уходит. Лет 30 назад все выдерживали вина в бочках, но это условие давно уже перестало быть трендом в виноделии. Современные эксперты считают, что аромат, который сообщает винам дуб, усредняет их, лишая "магические напитки индивидуальности".

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А мы добавим, что отнюдь не все вина требуют выдержки. Так что нельзя утверждать, что выдержанный продукт всегда получается лучше, чем тот, который перед разливом вообще не выдерживали.

Сомелье в зеленых штанах желает вам попробовать столько вин, чтобы вы смогли сами решить, какие именно вина вам по вкусу: выдержанные в бочках или те, что были разлиты в бутылки без выдержки.