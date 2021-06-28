Девушка нашла тайную комнату в доме: ее ждал там жуткий сюрприз

Американка хотела отремонтировать свой дом, но уже об этом пожалела. Она случайно наткнулась на тайную комнату, где нашла жуткий тайник из прошлого.

Семья блогершы под ником kammee0508 приобрела старенький коттедж еще в 2015 году. Недавно они попытались немного перепланировать дом: муж как раз начал сносить внутреннюю стену. Он очень удивился, когда увидел, что за кирпичом была скрыта еще одна комната.

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Супруги возрадовалось, ведь это дополнительная жилая площадь. Но, когда зашли внутрь, у них появилось много новых вопросов, на которые трудно ответить.

Муж решил осмотреть новую комнату / Скриншот тикток kammee0508

Сначала мы подумали, что это место использовали для хранения каких-то вещей. Но оно вообще не имело никаких проходов, так что это было немного странно, – рассказала блогерша.

Девушка осмотрела новую комнату и нашла там несколько странных сюрпризов, от которых немного не по себе. Один из них – коллекция старых черно-белых фотографий. На одной из них можно увидеть маленького мальчика, который стоит рядом с человеком без головы.

Странное фото / Скриншот тикток kammee0508

"Надеюсь, что это недостаток экспозиции, а не что-то зловещее", – предполагает женщина.

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Среди других находок: раритетные газеты, личная карточка школьника, письмо и даже старые банки и лампочки, которым уже примерно 70 лет.

Часть вещей, которые нашла блогерша / Скриншот тикток kammee0508

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Видео kammee0508 посмотрели почти 3 миллиона раз. Большинство комментаторов утверждали, что это действительно некомфортно выявить такую ​​находку в своей квартире. Однако, скорее всего, это просто старые вещи бывших хозяев, которые о них забыли. А кто-то вообще думал о чем-то зловещем: