Девушка шокировала людей своими нестандартными глазами: как они выглядят

Американка удивила многих людей своими необычными глазами. Как только женщина выходит на улицу, они фантастически меняются.

Пользовательница Reddit под ником axeheadreddit могла бы стать звездой фильмов ужасов. Еще бы, ее глаза настолько меняются от солнечных лучей, что становится немного жутко.

Интересно Увидеть Париж и Мальдивы, не выезжая за границу: 5 мест в Украине, где вы еще не бывали

Девушка объяснила, что обычно ее глаза имеют ярко-зеленый оттенок и не меняются от искусственного освещения. Но как только она выходит на улицу, начинается удивительное перевоплощение: зрачок уменьшается, а цвет глаз становится менее насыщенным.

Глаза блогершы axeheadreddit / Фото Reddit

Это выглядит действительно эпично! Ведь такие глаза обычно можно увидеть в зомби в разных фильмах ужасов: они либо совсем без зрачков, или имеют маленькую темную точку. Из-за этого девушка в шутку называет себя зомби.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Она объяснила, что не знает, почему у нее так интересно меняются глаза. Однако к врачам женщина не обращалась, ведь убеждена, что это обычная реакция на свет. Просто у нее это происходит немного по-другому, чем у большинства людей.

Интересно Парень бросил девушку и едва не потерял работу: она его подставила

Пользователи Reddit удивились от таких особых глаз женщины. Вот самые популярные комментарии: