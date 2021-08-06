Больше, чем просто увлечение: как Дрю Бэрримор создала собственный винный бренд

Мы с вами привыкли к постулату, что "виноделом надо быть с детства", но на самом деле люди очень разными путями приходят к пониманию вин. Дрю Бэрримор – яркий пример.

Знаменитости нередко выпускают разнообразную продукцию под своим именем: духи, одежду или собственное вино. Сомелье в зеленых штанах расскажет, как так случилось, что знаменитая актриса Дрю Бэрримор пошла в виноделы и что из этого вышло.

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Актриса Дрю Бэрримор из тех, у кого с детства было "все и сразу" – весь мир в кармане:

Для начала – вы потомок настоящего актерского рода, ваши деды-прадеды – популярные актеры немого кино и театра.

Ваши крестные родители – Стивен Спилберг и Софи Лорен.

А еще вы с самого детства снимаетесь в самых популярных фильмах у вас куча фанатов.

Ни слова о вине.

Когда в кинозалы попал фильм "Инопланетянин", где Дрю снималась еще ребенком, его кассовые сборы были больше, чем у "Звездных войн"! А вспомните фильм "Воспламеняющая взглядом” (англ. Firestarter)! Популярность шла за Дрю по пятам всю ее жизнь. Однако до сих пор ни одного упоминания о вине.

В юности Дрю была одной из постоянных посетительниц клуба "Студия 54". А это было самым культовым местом Нью-Йорке с самым строгим фейс-контролем, где проводили свое свободное время звезды вроде Мика Джаггера, Энди Уорхола и Сталлоне, кокаин сыпался с потолка, а бар был инкрустирован бриллиантами. В то время в списке ее предпочтений вино также было не на первом месте.

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Но время меняет вкусы и предпочтения, и вот взрослой Дрю начинают нравиться вина. Сначала просто вина, а дальше – больше.

Наконец о вине

Идея вина Barrymore возникла у главной героини известного фильма «Ангелы Чарли» во время путешествий:

Я коллекционирую вкусы со всего мира. Могу забыть название места, где была, но помню вкус пищи и аромат местного вина. Почему бы не сделать вино, которое будет иметь вкус Бэрримор?

– говорит актриса

Помня о своих калифорнийских корнях, Дрю выбрала для сотрудничества винодельню Carmel Road Winery в прохладной долине на побережье Калифорнии, и решила делать очень легкие вина.

Дрю выбрала калифорнийскую винодельню / Фото Сомелье в зеленых штанах

Конечно, у Дрю нет нужного образования, и она пока не умеет самостоятельно делать вина, поэтому она работает вместе с настоящим виноделом – Крисом Като.

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В творческом тандеме они выпустили три вина – Пино Гриджио, Пино Нуар и розовый Пино Нуар (в Украине их пока нет из-за небольшого тиража ).

Когда Дрю спрашивают, как она чувствует себя среди знатоков вина, она раскрывает маленькую хитрость:

У меня есть секретный прием – SST: swirl (взболтай), smell (понюхай), taste (попробуй),

– делится Дрю

Дрю Бэрримор дегустирует вино / Фото Vogue

Она также отмечает, что старается не переживать по пустякам, потому что всегда есть те, кто разбирается в чем-то лучше.

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