Есть 2 типа людей: забавные сравнения, в которых каждый узнает себя

15:08

Кому-то кажется, что пиццу нужно есть только треугольными кусочками руками, другие же выедают вилкой и ножом середину, оставляя только бортики. И первые и вторые просто не понимают, как это делать иначе? Разные привычки людей порой заставляют нас искренне удивляться.