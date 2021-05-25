Где сделать лучшие фото этим летом: 5 инста-локаций в Украине

Украина – мечта для любого даже самого искушенного путешественника. У нас есть теплые моря и могущественные горы, бескрайние поля и почти безжизненная пустыня, многовековые замки, живописные парки, заповедники, винодельни. А еще – красивые люди, которые так любят путешествовать и фотографироваться!

Life24 подготовил подборку лучших локаций для ваших социальных сетей для лета 2021

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1. Замок Паланок, Мукачево

Фото iStock

Паланок – пожалуй, один из самых известных, популярных и красивых замков Закарпатья. Находится он в Мукачево и расположен на горе – его видно буквально из любой точки города. В те смутные времена людям нужно было строить город вокруг мощной крепости, чтобы в случае необходимости укрыться в ней от нашествия врагов. Однако сейчас замок открыт для многочисленных гостей.

Фото iStock

Несмотря на возраст, Паланок прекрасно сохранился. В нем вы найдете огромное количество аутентичных и очень красивых уголков, воссоздающих атмосферу украинского средневековья.

Фото iStock

Смотровые площадки, расположенные в верхней части замка, открывают захватывающую панораму города. Настолько захватывающую, что в какой-то момент забываешь об Инстаграме и просто любуешься величественной долиной, раскинувшейся внизу.

Фото iStock

2. Центр культуры вина SHABO

Фото Shabo

Невероятно фотогеничная локация, неизменно притягивающая экспертов, любителей винного туризма и просто путешественников, приезжающих в Одессу – первый и пока единственный в Украине Центр культуры вина, созданный на базе одной из крупнейших винодельческих компаний страны – SHABO. Даже если вы объездили половину виноделен Европы, это место наверняка произведет на вас огромное впечатление.

Фото Shabo

Центр культуры вина SHABO расположен в поселке Шабо, в самом сердце красивых виноградников. У вас есть отличная возможность увидеть, как растет виноград и как за ним ухаживают виноградари и виноделы компании. Виноградниками, уходящими за горизонт, можно любоваться бесконечно. И, конечно же, выкладывать потрясающие фото в Инстаграм.

Фото Shabo

Фото Shabo

Однако главным искусством Центра культуры вина является искусство виноделия. Гости SHABO могут вживую наблюдать магию всех производственных процессов. Современные технологии и экспертность сотрудников компании впечатляет как любителей, так и экспертов-виноделов, в том числе зарубежных – проверено. Все находится здесь же: Винный дом SHABO, Коньячный дом SHABO, а совсем рядом – и Дом игристых вин SHABO.

Фото Shabo

Фото Shabo

Фото Shabo

Ну и главное, за чем стоит приезжать в Центр культуры вина SHABO – конечно же, дегустация. Вина SHABO отмечены сотнями наград лучших дегустационных конкурсов мира и, безусловно, заслуживают самого пристального внимания. Те вина, которые понравились вам на дегустациях, а также другие, в том числе редкие образцы вин SHABO, можно приобрести в фирменном бутике, здесь же, на территории комплекса.

Центр культуры вина SHABO интересен для посещения в любое время года, но особенно прекрасен он весной и летом. Не упустите свой шанс сделать роскошные фото в этой уникальной локации! Больше информации и запись на экскурсии и дегустации – на сайте Центра и на странице в Facebook.

Фото Shabo

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3. Актовский каньон

Фото commons.wikimedia

Это одно из самых красивых и необычных мест в Украине. Каньон находится вблизи села Актово Вознесенского района Николаевской области.

Актовский каньон часто называют "Долиной Дьявола". Меж высоких скал вьется река Мертвовод. По легенде, древние скифы отправляли по ее течению в последний путь своих царей. Вокруг возвышаются скалы высотой около 50 метров.

Фото commons.wikimedia

Как возник этот каньон посреди обширной степи – совершенно не понятно. Невероятная, загадочная красота гранитных скал привлекают сюда туристов не только из Украины, но и со всей Европы. Пейзажи здесь очень хороши, особенно на рассвете – с первыми лучами солнца скалы становятся персиково-розовыми.

Фото commons.wikimedia

4. Лемурийское озеро

Фото iStock

Это удивительное розовое озеро расположено неподалеку от села Григорьевка в Херсонской области. Существует две версии происхождения озера. Согласно первой, в 70-х годах прошлого столетия в этом месте упал советский военный самолет. От удара и мощного взрыва на месте падения образовался водоем, который начало постепенно наполняться соленой водой розового цвета. Согласно другой версии, это розовое озеро – все, что осталось от доисторического Лемурийского моря.

Фото iStock

Так или иначе, место это совершенно волшебное. И фото, которые здесь снимают – тоже.

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Фото iStock

Фото iStock

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5. Олешковские пески

Фото khers-on.com

Любителям побродить в песках уже не надо ехать ни в африканскую Сахару, ни в азиатскую Гоби – настоящая песчаная пустыня есть и у нас, в Украине. Олешковские пески – это самый крупный песчаный массив в Европе, и находится он в Херсонской области.

И пусть площадь украинской пустыни – всего 200 тыс. гектаров, но дело тут совсем не в размерах.

Олешковские пески отличаются характерным пустынным рельефом – здесь есть настоящие барханы, высота которых достигает 10-12 метров, и оазисы с водой и буйной растительностью. Бывают здесь и песчаные бури – все как в кино. Ну или в настоящей пустыне.

Фото mywaytrip.com.ua