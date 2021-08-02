Японцы создали уникальные кимоно для стран-участниц Олимпиады: Украина тоже получила свое

Японские дизайнеры сшили более 200 кимоно в рамках проекта"KIMONO PROJECT", посвятив их каждой из стран, которая в этом году принимает участие в Олимпиаде в Токио. Для Украины также создали традиционную японскую одежду с украинскими символами, известными во всем мире.

Автор проекта, японский дизайнер Йошимаса Такакура, анонсировал создание проекта еще в 2014 году, когда стало известно, что именно Токио станет местом проведения летней олимпиады. Всего за 6 лет команда дизайнеров создала 213 кимоно для 206 стран-участниц.

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Каждый из этих нарядов отражает отдельные знаковые элементы культуры и традиций разных стран мира, учитывая их историю и даже географию. Цель проекта – познакомить весь мир с японской культурой через традиционную одежду и сблизить страны, участвующие в Олимпиаде.

Йошимаса Такакура пригласил мастеров со всей Японии, чтобы они могли воплотить в этих неповторимых нарядах свой опыт и умения. Изготовление одного такого кимоно оценивают в 1 миллион йен, это около 245 тысяч гривен, которые предоставили спонсоры.

Вот несколько примеров.

Индия

Кимоно в индийском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

Китай

Кимоно в китайском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

Великобритания

Кимоно в британском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

Италия

Кимоно в итальянском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

Греция

Кимоно в греческом стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

США

Кимоно в американском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

Как выглядит украинское кимоно

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Кимоно, посвященное Украине, выполненное в цветах национального флага – желтого и голубого. На ткани искусно изображены известные символы, которые представляют нашу страну в мире:

Два дружеских аиста и цветы подсолнечника, представляющие эту страну, имеют в сердцевине пасхальные писанки. Также здесь можно увидеть статую Великого князя Киевского и силуэт пшеницы, которые представляют природу и историю страны. На рукавах и воротнике – экзотичность народного украинского костюма,

– рассказывают сами авторы в описании к работе

Кимоно в украинском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

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Кимоно в украинском стиле / Фото "KIMONO PROJECT"

Все кимоно можно подробнее рассмотреть на сайте проекта, инстаграм-странице или на этом видео: