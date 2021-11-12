Японец тратит по 6 часов на создание скульптур из воздушных шаров: удивительные фото

Каждый видел цирковой трюк, как из длинного воздушного шарика делают забавную собачку. Но японец Масайоши Мацумото вышел на новый уровень, создавая чрезвычайно детализированные и реалистичные воздушные скульптуры животных из тех же шаров. Такой материал требует незаурядных умений.

Художник Масайоши Мацумото по образованию – инженер-химик, но 13 лет назад его жизнь кардинально изменилась. Он покинул химические технологии и начал зарабатывать на жизнь созданием просто волшебных скульптур из обычных воздушных шаров.

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Японец может сделать любое животное или насекомое в форме воздушного шара, просто играя с формами и оттенками: от маленького жука или бабочки до страуса или улыбающейся квоки.

Создание меньшей скульптуры занимает около 2 часов, а вот на более сложные приходится тратить до 6 часов работы. На своей странице в инстаграме он пошагово показывает, как сделать некоторые скульптуры самостоятельно, правильно скручивая шарики.

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Масаоши Мацумото признает, что к сожалению, не все воспринимают его занятие серьезно из-за ошибочных представлений:

Когда люди слышат термин "искусство воздушных шаров", то представляют себе пуделя или нечто подобное. Но я бы хотел, чтобы люди осознали, что для создания сложных произведений в этом виде искусства нужно действительно много времени,

– объясняет художник.

Но он надеется, что его работы убедит людей, что скульптуры из воздушных шаров – это многогранное искусство.

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Больше его работ можно увидеть ниже.

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