С кем не бывает: 10 людей, которые насмешили всех своими забавными неудачами: фото
10 июля 2021 , 08:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Неудачи – это часть жизни. Но пока одни замыкаются в себе после таких ошибок, другие пытаются моментально рассказать об этом, чтобы "сбросить" негативные эмоции.
Герои нашей подборки не побоялись поделиться своими курьезными неудачами в Интернете. Они не только подняли настроение многим людям, но и смогли сами наконец-то расслабиться после тяжелого дня. Не забывайте, что на смену темной полосы всегда приходит белая!
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