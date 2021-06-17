Как такое могло случиться: 10+ забавных случаев, когда людям крупно не повезло

В жизни каждого случаются ну совершенно неудачные дни, когда все валится из рук и идет не так, как вам бы хотелось. Вы провалили экзамен, поняли, что надели разные туфли, перевернули на себя контейнер с едой, а в почтовый ящик заползла змея! Да, бывает и такое.
Все эти ситуации просто до слез обидные, однако лучший выход – посмеяться и подумать о том, что совсем скоро наступит полоса везения. Так и сделать пользователи сообщества на Reddit, выложив фото своих невероятных неудач, чтобы разделить смех и горе вместе. Посмеемся вместе!
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"Сделал себе утренний кофе – в чашку вверх дном"
Фото Reddit rratner
"Приехал посмотреть на мост "Золотые ворота ""
Фото Reddit thebeardedteach
"Чтобы сдать экзамен, нужно набрать 80%"
Фото Reddit Morgant9233
"Итак, сегодня сгорело место, где мы хотели пожениться"
Фото Reddit paaytonmariee
Кажется, это самый большой страх каждого
Фото Reddit fingan
Кто-то сегодня не получит свою почту
Фото Reddit 1poundbookingfee
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Неудачное празднования
"Я впервые за год сделала полный макияж, чтобы отпраздновать отмену масочного режима в моей стране. Закончилось все блефаритом".
Фото Reddit lilyrae
"Там ключ от моего нового офиса"
Фото Reddit nashrome
"Кот запрыгнул на стол и перекинул почти собранный пазл на 1000 деталей"
Фото Reddit BloxicornГоворят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO
"Эти бутылки нельзя мыть в посудомоечной машине. Но я была озадачена таким результатом"
Фото Reddit ned_bork
Увидела только на работе
"Я работаю в 1,5 часах езды от дома, поэтому не могу пойти домой и переодеться."
Фото Reddit Kimbuchaaaaa
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"У меня был такой стресс, что я порвал шарик-антистресс"
Фото Reddit fluentgoose
"Приготовление пирожных пошло не по плану"
Фото Reddit 55555