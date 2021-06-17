Как такое могло случиться: 10+ забавных случаев, когда людям крупно не повезло

10:07

В жизни каждого случаются ну совершенно неудачные дни, когда все валится из рук и идет не так, как вам бы хотелось. Вы провалили экзамен, поняли, что надели разные туфли, перевернули на себя контейнер с едой, а в почтовый ящик заползла змея! Да, бывает и такое.