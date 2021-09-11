Когда все "замахало": 5 крутых книжных новинок, которые захватят ваше внимание

Новые книги, которые мы ждем – это всегда восторг, радость, предвкушение интересных приключений. Не исключение и бестселлеры в этой подборке, сюжеты которых будут держать вас в напряжении до последней страницы.

Яркий комикс, захватывающее фэнтези или даже грубый трагифарс о короле Лире – вот что ждет любознательного читателя в этой подборке. А отрывки из произведений помогут выбрать, с какой же книгой провести следующий осенний вечер.

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Рэнсом Риггз. Опустошения Дьявольского Акра.

Издательство: Клуб Семейного Досуга, 2021

Эта финальная часть цикла о странных детях – бестселлере The New York Times, USA Today и The Wall Street Journal. По сюжету, чудом уцелев во время коллапса временной петли Ви, Джейкоб и Нур оказываются там, где все началось, – в доме деда Портмана.

Они должны как можно скорее вернуться к друзьям, чтобы сообщить: зло таки воскресло, оно сильнее, чем когда–либо, поэтому всему Чудомиру грозит смертельная опасность. Бурные времена требуют мужества и отнюдь не детских решений, однако Джейкобу с друзьями к этому не привыкать...

Рэнсом Риггз. Опустошения Дьявольского Акра.

Удастся ли жителям Дьявольского Акра выстоять в этой борьбе несмотря на странные "опустошения" и усовершенствованную армию сторонников Коула? Воплотится ли в жизнь пророчество о семи освободителях, на которое возлагают столько надежд? Кажется, Коул вот–вот поработит весь Чудомир, однако и у него есть ахиллесова пята…

Отрывок из книги

"Двери слегка приоткрылась, и в щели появилась медвежья морда. Все поспешно отступили к стене – кроме Эдисона и госпожи Коршун, которые позволили медведю себя обнюхать. – Bonjour, Jacques, – доброжелательно поздоровалась с ним имбрина. – J'ai amené des invités pour rendre visite à ma soeur. Медведь отступил от двери, чтобы мы смогли войти. – Это Жак, один из ведмегримов моей сестры, – пояснила госпожа Коршун, – он охраняет вход к этой петли. – Рад знакомству, – сказал Эдисон, и медведь отозвался ворчанием, и это немного обидело пса. – Нет, я не смеюсь над тобой. Среди моих лучших друзей есть медведи. Медведь еще немного подался назад, чтобы нас пропустить ".

Интересно, что фотографии, которыми обильно иллюстрирована эта книга, аутентичные, винтажные, найденные путем длительных поисков, о чем напоминает автор. Их старательно собирали в течение нескольких лет на блошиных рынках, выставках старых газет и в архивах коллекционеров.

Кристофер Мур. Дурак.

Издательство: Fabula, 2021 г.

Эта книга – для того, кто ценит хороший юмор и парадоксальные сюжеты, ведь ее автор, американский сатирик, отказываясь от догм и сбрасывая все мыслимые авторитеты, рассказывает знакомую каждому мало–мальски образованному человеку историю короля Лира.

Кристофер Мур. Дурак.

Вот только в отличие от Шекспира делает это весело, с шутками, переходящими за грань фола. Еще бы: ведь главный герой романа – шут по прозвищу Капшук, озорник, интриган, хитрец и гениальный стратег, чьи приключения в Англии, а затем в Венеции, кажется, превосходят шекспировский оригинал.

В этом трагифарсе есть все, чтобы возбудить общественную мораль, поднять основы и стать любимой книгой – интриги, убийства, любовь, измена, дружба, ненависть, верность. Юмор в этой феерии грубый, много секса, а также скрытых, явных и перефразированных цитат из Шекспира. "Это неприличная сказка, – предупреждают нас. – В ней вы найдете неуместны совокупления, убийства и чехарду, увечья, измены и доселе неизведанные высоты пошлости и сквернословия..."

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В целом это один из лучших романов Кристофера Мура, который приобрел мировую славу как автор бестселлеров, в каждом из которых непременно присутствуют колдовство, призраки, запутанные сексуальные отношения и разрушения. А если все это, как в "Дураки" перенести в вымышленный XIII век, то получится такая мешанина, от которой почти невозможно оторваться – то есть история о драматическом последнем годе жизни шекспировского короля Лира, которую рассказывает королевский шут. И именно так, как и положено настоящему врожденном шуту.

Отрывок из книги

"– Эдмунд ... – вздохнула Гонерилья. – Мне кажется, что Эдмунд меня не любит. И здесь я так и сел прямо перед ее изысканно сервированным обедом и задумался, не остудить ли мне горящий лоб в супнице с бульоном. Любит? Этой дерьмовой, курва, этой сцикливой, курва, чертовой, мля, любовью? Этой необязательной, а часто даже и лишней, курвой, дешевой, фатально-грубой, насквозь прогнившей, черт, любовью? Это что такое, черт-дявол и триста бесов? Куда мы суемся? Что еще будет? Любовь? И с какого черта? Какая еще чертова любовь? – Любовь? – переспросил я".

Джефф Джонс. Бэтмен: Три Джокера.

Издательство: Ридна мова, 2021

Кто такие трое джокеров в этом комиксе для взрослых? Откуда они взялись и как с ними бороться? В любом случае, их главный противник Бэтмен точно не понимает, почему, как и откуда, но дела пока такие: преступник, за которым он гонялся всю свою жизнь, на самом деле вовсе не один. На самом деле существует три джокера.

Джефф Джонс. Бэтмен: Три Джокера.

Теперь, узнав эту невероятную правду, Бэтмен ищет ответы. Вместе с Барбарой Гордон и Джейсоном Тоддом – двумя бывшими жертвами жестокости Джокера – Темный Рыцарь наконец приблизился к тому, чтобы победить его навсегда. Их всех до последнего.

Автор этой захватывающей истории – американский писатель и сценарист комиксов, креативный директор издательства DC Comics. Работал над сериями комиксов о Флэше, Зеленом Фонаре и Супермене. В 2016 году вместе с Джоном Бергом возглавил DC Films – подразделение Warner Bros. Pictures, которое отвечает за киновселенную DC Comics.

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Това Лэй. Замаханная женщина в расцвете лет: как открыть жизнь заново.

Издательство: Yakaboo Publishing, 2021

В жизни автора этой книги долгое время было одно и то же: рутинные домашние дела, уход за детьми, бестолковый муж и нехватка времени на собственные желания. Однажды утром она поняла, что так дальше продолжаться не может. Взглянув на беспорядок в доме, чумазых детей и гору посуды, она почувствовала, что замахалась.

Пора перезагрузить жизнь и найти себя в водовороте чужих потребностей и желаний. Это осознание заставило автора-героиню вспомнить все, чего ей хотелось, но на что никогда не хватало времени.

Това Лэй. Замаханная женщина в расцвете лет: как открыть жизнь заново.

Список запретных желаний содержал самые сокровенные мечты и даже некоторые безумства. Так она совершила поездку в Непал, предложила мужу открытый брак, оторвалась с подругами на Ибице, а еще купила вибратор. Открывшись желанию и очертив собственные границы, женщина смогла узнать свою сексуальность, принять тело и наконец восстановить способность наслаждаться жизнью.

Отрывок из книги

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"В тот день, когда мы с Евой сходили в секс-шоп, – вспоминает она, – возвращаясь домой и направляясь к железнодорожной станции, я огляделась вокруг и увидела, какие все несчастны. Увидела людей, которые боятся смотреть кому-то в глаза, боятся заговорить с незнакомцем, боятся друг друга. Когда мы стали такими мрачными? И, что важнее, когда мы все вместе решили просто погаснуть? "

Томи Адейеми. Дети мести и добродетелей.

Издательство: Книголав, 2021

Вторая книга из трилогии "Наследие Орьиши" известной нигерийско-американской писательницы – это захватывающая история о мире магов и злых правителей, о борьбе добра и зла, в которой немало отсылок и на проблемы современного мира.

Орьиши была когда-то счастливой страной, в которой жило немало магов, которые помогали населению. Но к власти пришел безжалостный король, который приказал убить всех колдунов. На этой земле исчезла магия, а народ потерял надежду на спасение.

Томи Адейеми. Дети мести и добродетелей.

Но совсем юной колдунье Зейле удалось вернуть магию на землю Орьиши. К сожалению, волшебные силы восстановились не только у прорицателей, они появились и у части дворян. Это означает, что у Зейлы появилось больше сильных врагов, она отчаявшаяся и разбита. Но перед ней важная миссия – защитить свой народ от жесткого контроля правящей монархии и помочь принцессе Амари отстоять право на престол.

В Орьиши началась гражданская война, удастся ли колдунье Зейле найти силы и укрепить магов, чтобы победить злого короля и его команду?

Отрывок из книги

"В тот момент, когда магия начинает дышать у меня под кожей, я не могу сказать ни слова. Руки сияют пурпурным светом аше, божественной силы, питающей наши священные дары. Я не чувствовала его жара с момента того ритуала, вернувшего магию в Орьиши. С того момента, когда дух Баба разрывал мои вены. Я запинаюсь, а магия кипит во мне. Ноги немеют. Магия приковывает меня к прошлому, тянет под воду, как бы я не сопротивлялась... – Нет! Крик эхом между ритуальных стен. Мое тело падает на каменный пол. Слышно стук, когда за мной падает в оцепенении Баба. Я хочу защитить его, но глаза у него замершие, взгляд пустой. Из груди торчит стрела".