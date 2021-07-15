Крутые винтажные детали, которые придали интерьеру изысканности: 15 примеров

Существует множество способов украсить свою квартиру и сделать ее уютней. Кто-то скупает все в IKEA, другие же выбирают более оригинальный способ - сделать интерьер по-настоящему неповторимым с помощью винтажных вещей.

Обставляя помещения старинными вещами вы не просто касаетесь истории, вы еще и можете быть уверены, что таких предметов нет больше ни у кого – вы уникальны. Владельцы домов из этой подборки не побоялись вписать в современный интерьер винтажные детали. Получилось уютно и со вкусом.

Читайте также Визитная карточка: SHABO Reserve Rose сухое

Запоминайте и вдохновляйтесь для дизайна собственного дома!

Стулья из аэропорта 70-х годов. А так и не скажешь!

Фото Reddit Phempteru

"Я купил сегодня это старинное радио. С этой фигуркой лошади оно выглядит просто идеально"

Фото Reddit Andongis

"Это шкафчик Drexel 163 года в отличном состоянии и с рабочими дверями. Котику тоже понравилось"

Фото Reddit BugabooBear

"Я несколько месяцев обустраивал этот уголок винтажными вещами. Горжусь этим!"

Фото Reddit theundelicatecycle

Этот старинный стол прекрасно вписался в интерьер

Фото Reddit sagdaelkwary

К теме Продумано до мелочей: 10+ крутых деталей в отелях, заставляющие возвращаться снова

"Я наконец нашел часы"

Фото Reddit Riadon

"Я привез домой кухонный стол своей бабушки. Я его очень люблю!"

Фото Reddit jennybock

"Моя старинная лампа стоит на старом радио, которое стоит на старом комоде"

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Фото Reddit addies_institute

"В нашем доме остались все оригинальные ручки дверей 1928"

Фото Reddit honysty

"Нашел это прекрасное произведение искусства в заброшенном доме, в котором вырос мой покойный дедушка!"

Фото Reddit capndanpan

Как стильно раньше выглядели телевизоры

Фото Reddit AfterHyena6

"Мама подарила мне свою люльку, когда я родился в 1979 году"

Фото Reddit acupunk

"Подобрали этот столик буквально перед тем, как мусоровоз подъехал к нему!"

Фото Reddit dirtierthanshelooks

Интересно Детали имеют значение: 10+ сравнений, которые поражают своей разницей

Целая коллекция разнообразных винтажных вещей

Фото Reddit katherinewadl

Эта духовка 1963 года выглядит так, будто в ней за эти годы совсем ничего не готовили

Фото Reddit MetalGearSalsa