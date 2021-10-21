Легкий рецепт омлета в микроволновке от известного шеф-повара: готовится всего 3 минуты

Знаменитый испанский шеф-повар, обладатель звезды Мишлен, Хосе Андреас поделился необычным рецептом приготовления яиц в микроволновке. Эта простое блюдо под силу каждому, даже когда времени на приготовление совсем мало.

Хосе Андреас известный своей любовью к яйцам в любом виде: вареным, жареным, в виде скрэмбла, а теперь – и приготовленных в микроволновке. Придумал он такое блюдо, просто наткнувшись на остатки различных продуктов в холодильнике.

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Новое блюдо появилась случайно

Повар рассказал, что однажды жена убрала на кухне и попросила его не мусорить. Однако он не мог удержаться, чтобы не приготовить днем какую-то закуску. А чтобы не испачкать ничего, решил воспользоваться микроволновкой.

Он также признался, что обожает импровизировать и готовить еду из всего, что найдет в холодильнике. В тот раз в холодильнике нашлось несколько яиц и остатки майонеза. Поэтому Хосе Андреасу пришло в голову приготовить какое-то новое блюдо из этих продуктов в микроволновке.

Хосе Андреас любит экспериментировать с продуктами, которые найдет в холодильнике / Фото flickr

Ингредиенты

Несколько яиц

Ложка майонеза

Бальзамический соус

Авокадо

Помидоры

Оливковое масло

Приготовление

Взбить ложку майонеза и яйца до кремовой текстуры. Смазать дно посудины, которую можно нагревать в микроволновой печи, оливковым маслом. Поставить выпекаться в микроволновую печь примерно на 1 минуту 45 секунд. В зависимости от мощности вашей печи, время приготовления можно увеличить до 2 минут 15 секунд. Перевернуть готовый омлет и выложить его на тарелку. Полить бальзамическим или любым вашим любимым соусом, добавить порезанный авокадо, помидоры или другие овощи.

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Такое блюдо станет просто идеальным завтраком или закуской.

Омлет в микроволновке готовится быстро и просто / Фото landolakes

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Хосе Андреас призывает всех не бояться экспериментировать, чаще открывать свой холодильник и готовить только из тех продуктов, которые вы там найдете. Это хороший способ самому придумать какой-то новый вкусный рецепт и испытать свои силы в кулинарии.