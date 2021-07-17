Легко и просто: 10 крутых идей, которые помогут избежать беспорядка в доме

17 июля 2021 , 19:08
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Источник:

Reddit

Чем больше вещей в доме – тем труднее все убирать. Но это не страшно! Воспользуйтесь нашими простыми лайфхаками – и квартира станет значительно просторнее и чище.

Эти лайфхаки пользователей Reddit чрезвычайно просты: их очень легко задействовать в любом доме. Поехали удачно организовывать домашнее пространство вместе с Life 24!

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Специальная выдвижная полочка для специй. Если их действительно много

Фото Reddit StickyMustache

Маленькая полочка – и хранить кастрюли, сковородки и т.д. стало значительно легче

Фото Reddit jaybyrrd

Магия полочек

Фото Reddit hphipps88

Теперь ножи не занимают много места

Фото Reddit SummerKisses094

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Вау!

Фото Reddit erdoenel

Маленькие баночки идеально подходят для небольших канцтоваров

Фото Reddit happypath8

Хороший ход с кепками

Фото Reddit clou9nine

Представьте, сколько было бы места в гараже, если бы все было сложено на полу

Фото Reddit emkay95

Хозяин поместил средства для уборки на двери каморки

Фото Reddit tokyobutterfly

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Вот и коробочки пригодились!

Фото Reddit peacejunkstuff

 

Автор: Петро Синєокий