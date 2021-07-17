Легко и просто: 10 крутых идей, которые помогут избежать беспорядка в доме
Источник:Reddit
Чем больше вещей в доме – тем труднее все убирать. Но это не страшно! Воспользуйтесь нашими простыми лайфхаками – и квартира станет значительно просторнее и чище.
Эти лайфхаки пользователей Reddit чрезвычайно просты: их очень легко задействовать в любом доме. Поехали удачно организовывать домашнее пространство вместе с Life 24!
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