Наклейки, не содрать: мастер удивляет татуировками, похожими на настоящие стикеры

Канадский мастер специализируется на тату, которые напоминают вам о беззаботном детстве, когда хотелось одного - собрать самую большую коллекцию наклеек! Оригинальные тату художника настолько реалистичны, что вам непременно захочется поддеть хоть краешек рисунка. Однако, поверьте, это точно не временные стикеры.

Когда Люк Кормье только начал свой путь как мастера тату, все знакомые говорили, что его работы похожи на наклейки: "Итак, имело смысл добавить белый фон и сделать их действительно похожими на настоящие стикеры" , – рассказывает художник. Позже он усовершенствовал свое творчество: добавил тени в нужных местах, складки и места сгибов бумаги.

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Благодаря искусному расположению линий и теней, а также ярким цветам, от настоящих наклеек татуировки теперь просто не отличить. За этим к Люку Кормье и приходят – создать на своей коже рисунок, который всем вашим знакомым захочется рассмотреть поближе и спросить: "А это точно настоящее тату?"

Создавая свои рисунки, художник вдохновляется известными мультфильмами. Поэтому в его арсенале вы найдете "наклейки" с изображением самых известных героев поп-культуры: от Марио и Микки Мауса до современных Рика и Морти.

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