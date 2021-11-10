Места без людей: 15 удивительных фото, на которых природа вернула себе контроль

10 ноября 2021 , 11:21
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Хотя мы и окружены разными гаджетами и небоскребами, мы часто забываем о силе природы. Нужно всего несколько лет, чтобы при отсутствии человека буйная зелень снова заняла свое место на территории.

Предлагаем насладиться подборкой прекрасных, а порой и причудливых мест из разных уголков земли, которых уже давно не касалась рука человека. Кому-то даже эта красота может показаться довольно жуткой, ведь подобные фото показывают, насколько велика сила природы и как легко может противостоять людям. 

Читайте также  Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

"Брошенная португальская вилла 19 века"

Фото Reddit explorationofdecay

Достаточно большая пришвартованная речная баржа

Фото Reddit rockystl

Уже почти заросшая теплица

Фото инстаграм jeroentaal

На такую ​​камеру уже не сделаешь фото 

Фото Reddit ransnoir

Удивительная синагога, которая уже почти разрушена

Фото инстаграм jeroentaal

Интересная модель у этих кроссовок

Фото Reddit BasilAugust

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Заброшенный эскалатор 

Фото Reddit Sy3Zy3Gy3

Природа всегда найдет выход

Фото Reddit rastroboy

Дерево почти полностью поглотило скульптуру

Фото Reddit GrandHetman

К теме  Будто кадры из фильма: 15 человек, которые наткнулись на удивительные природные явления

Железная лестница стала каменной

Фото Reddit Waxed_Goat

"Я нашел этот ботинок в лесу"

Фото Reddit SlipperySlope31

Старая церковь, поглощенная растениями

Фото Reddit Outforia

Рекомендуем  Художник создает волшебные узоры, призывая спасти коралловые рифы.

Заброшенный стол для пикника

Фото Reddit nobo428

Дерево обрело нужную форму

Фото Reddit conrick

Дом полностью замерз!

Фото твиттер Scott Levin

 
Автор: Ірина Продан