Молодожены заставляют гостей платить за еду на банкете: сумма многих возмущает
Источник:Reddit
Приглашая гостей на свадьбу, молодожены требуют от каждого по 99 долларов за банкет. Дерзкое пригласительное разозлило не только гостей, но и пользователей в сети.
Одна из недовольных приглашенных на свадьбу поделилась с другими возмутительной историей на Reddit. Перед празднованием молодожены прислали ей приглашение с наглой просьбой – она такого еще не видела.
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Женщина рассказала, что молодожены – не просто дальние знакомые, а ее друзья. Но, несмотря на близкие отношения, она еще подумает, посетить ли их свадьбу, ведь в приглашении они написали следующее:
Мы не можем позволить себе еду, поэтому банкет будет стоить 99 долларов с человека,
– говорится в приглашении
Более того, молодожены ожидают, что на свадьбе будут только взрослые, а дети не будут мешать им веселиться, поэтому празднование будет в стиле "kid free". Поскольку их детей там никто не ждет, возмущенная гостья добавила, что им с мужем придется заплатить няне, которая в это время будет сидеть с детьми.
Кроме того, место проведения свадьбы – в 4 часах езды от их дома. Им придется дополнительно потратить деньги на бензин и проживание. И это к тем 99 долларам, которые они вынуждены будут заплатить за банкет!
Чтобы погулять на свадьбе, гостям придется выложить кругленькую сумму / Фото Pexels
Молодожены все еще ждут подарков
Позже пользователь добавила, что пара и не думают отказываться от традиционных презентов от гостей. Они ожидают, что все приглашенные подарят им что-то из списка желаний или просто деньги: "Чтобы мы могли отправиться в медовый месяц или купить дом", – процитировала гостя.Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO
Большинство комментаторов убеждены, что почти 100 долларов за шведский стол – это слишком много.
- "Я смог бы только написать "лол, нет" и выбросить приглашение в помойку".
- "Я бы даже не позволил чернила высохнуть в ответе: "К сожалению, мы не можем присутствовать", прежде чем отправить его по почте".
- "За 99 долларов я могу пойти в ресторан, заказать бутылку вина и стейк"
- "Мы не можем позволить себе оплату банкета, но мы придем и принесем ведро KFC, чтобы не платить! На здоровье!" – предлагает ответить один из комментаторов.
В сети советуют отказать наглым женихам / Фото Unsplash
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Очевидно, молодожены захотели роскошное празднование и просто не рассчитали расходы. Пользователи призывают других не стыдиться скромных свадеб. Они предлагают всем, кто оказался в такой ситуации, другие выходы, чтобы не пришлось позориться с подобной просьбой:
- "У вас может быть церемония, потом – свадебный торт, пунш и кофе, и пусть каждый наслаждается".
- "Есть так много способов накормить гостей, не тратя много денег. Если вы не можете позволить себе это, то не устраивайте свадьбу именно такого типа".
- "Я вырос на Среднем Западе США, я никогда не был на свадьбе с едой. Приемы проходили в церковном зале, состояли из свадебного торта, орехов, кофе и пунша. Большинство друзей, которых я знаю, также упоминают о таких церемониях".
Все комментаторы сошлись в одном: таким наглым молодожёнам нужно говорить четкое "нет", ведь они просто захотели хорошо повеселиться за счет своих гостей.