Мужчина удивил работников отеля просьбой: для чего ему 5 яблок

Відвідувач готелю вигадав цікаву гру, щоб відволікатись від напруженого робочого графіку у відрядженні. Для цього йому довелось залучити персонал готелю, які неабияк здивувались такому проханню.

На своей странице в тикток мужчина по имени Томми рассказал эту историю, связанную с его необычным увлечением. Накануне заселения в отель, он написал им электронное письмо, в котором попросил спрятать в гостиничном номере несколько яблок.

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Томми признал, что со стороны это может выглядеть странно, но ниже объяснил, что это его личный способ расслабиться во время долгих командировок: "Я часто путешествую и такие маленькие игры помогают отвлечься от работы и снизить уровень стресса".

При этом Томми попросил не беспокоиться об определенном сорте яблок. Хотя на вкус ему нравятся далеко не все, однако для такого дела подойдут самые простые яблоки, которые продаются повсюду: "Недавно мне попался гибрид яблока и груши, который мне не очень понравился. Однако я отхожу от темы: к примеру, яблоки Грэнни Смит прекрасно подойдут! " – написал парень.

Мужчина попросил у работников спрятать яблоки в номере / Скриншот с видео @tommymodeactivated

В отеле ему ответили, что сделают все возможное, чтобы удовлетворить его просьбу. Когда Томми приехал в гостиницу, то работники рассмеялись и спросили: "Так это вы тот самый яблочный мальчик?". Оказалось, что они спрятали в номере 5 яблок, чтобы Томми точно было чем заняться.

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Зайдя в номер, он нашел трогательную записку, в которой было написано: "Дом там, где яблоки спрятаны, а вода – всегда на виду". После этого Томми взялся за поиски яблок. Работники постарались прекрасно, ведь далеко не все фрукты он смог найти сразу.

В отеле посетителю написали милую записку / Скриншот с видео @tommymodeactivated

Первое яблоко он сразу нашел в сейфе, второе – спрятали под покрывалами, третье – лежало в холодильнике, а четвертое – в ящике в тумбочке. Последнее же яблоко он искал везде, даже в туалете, где его, к счастью, не было. Нашел он его только на следующее утро, в чайнике.

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Парню пришлось постараться, что найти все яблоки / Скриншот с видео @tommymodeactivated

Видео с необычной гостиничной историей сразу стало вирусным и набрало 9,3 миллиона просмотров!