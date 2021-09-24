Наслаждение для глаз: 15 предметов, которые идеально подходят друг к другу
Источник:Reddit
Трудно объяснить, почему люди получают такое удовольствие, когда просто смотрят, как кусочек сыра ложится ровно на такой же кусок хлеба. Или как полка, которую купили случайно, без замеров, идеально заходит в нишу, сантиметр в сантиметр. Вы не одни такие.
На Reddit есть целое сообщество любителей симметрии и опрятности, которое насчитывает целых 1,2 миллиона участников! Они ежедневно делятся снимками, которые они сделать в повседневной жизни. И на фото действительно вещи, будто созданные друг для друга. На некоторые просто нельзя наглядеться – попробуйте сами.
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Вот это действительно эстетический завтрак
Фото mbosman29
Складывал мастера своего дела
Фото kosovarboy
Случайное фото
Фото SMELLY__SOCKS
Блин идеально подходит к этой тарелке
Фото tomveЛюбое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO
Ножи будто созданы для этой полки
Фото Jaredkmcarthur
Кто-то применил свои умения играть в Тетрис
Фотоclick_here_free_ipod
Ни капли свободного места
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"Я идеально вписываюсь под лестницей в больнице"
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