Не повезло: 15 людей, которые знают, что такое настоящий кулинарный провал – фото
27 июня 2021 , 11:08Читати новину українською
Источник:24 канал
Эти люди хотели удивить своих любимых чем-то вкусненьким, но ничего не удалось. Никто эти блюда так и не ел, зато все дружно посмеялись, ведь получился настоящий кулинарный провал.
Романтический ужин или легкий завтрак в постель – это всегда прекрасная идея. Но никто не застрахован от ляпов. Перед вами подборки забавных кулинарных провалов, которые обязательно поднимут вам настроение!
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