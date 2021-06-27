Не повезло: 15 людей, которые знают, что такое настоящий кулинарный провал – фото

27 июня 2021 , 11:08
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Источник:

24 канал

Эти люди хотели удивить своих любимых чем-то вкусненьким, но ничего не удалось. Никто эти блюда так и не ел, зато все дружно посмеялись, ведь получился настоящий кулинарный провал.

Романтический ужин или легкий завтрак в постель – это всегда прекрасная идея. Но никто не застрахован от ляпов. Перед вами подборки забавных кулинарных провалов, которые обязательно поднимут вам настроение!

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Автор: Петро Синєокий