Объявления года: невеста платит $1000 тому, кто обуздает свекровь на свадьбе

Невеста рассмешила сеть забавным объявлением. Она так устала от постоянных замечаний, что готова заплатить тысячу долларов человеку, который сможет отвлечь свекровь на свадьбе.

Объявления стало чрезвычайно популярным на развлекательном ресурсе Reddit. Люди увлекаются отважностью невесты.

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Привет! Я ищу человека, который организует свадебное свидание для моей свекрови с вечера пятницы до вечера субботы на свадьбе, которая состоится в Гудзонском долине в августе. Нужны постоянное внимание и уход. Она, вероятно, будет одеваться в белое и пытаться создавать небольшие драмы. Ваша задача – просто отвлекать ее и ослаблять напряжение. Льстите ей в течение двух дней и легко заработаете 1000 долларов, – пишут в объявлении.

Обьявление от невесты / Фото Reddit

Невеста даже составила список личных качеств, которые необходимы для этой работы. Нужно быть хорошим собеседником, уметь гасить конфликты, хорошо танцевать и иметь опыт общения с нарциссами. Идеальный кандидат для свекрови: мужчина от 40 до 60 лет.

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Молодожены даже готовы предоставить кандидату на эту работу различную справочную информацию, список тем для разговоров, номер в гостинице, еду и компенсировать расходы на дорогу.

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Пользователей Reddit безумно повеселило это объявление. Вот самые интересные комментарии: