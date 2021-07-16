Объявления года: невеста платит $1000 тому, кто обуздает свекровь на свадьбе
Источник:Yahoo Lifestyle
Невеста рассмешила сеть забавным объявлением. Она так устала от постоянных замечаний, что готова заплатить тысячу долларов человеку, который сможет отвлечь свекровь на свадьбе.
Объявления стало чрезвычайно популярным на развлекательном ресурсе Reddit. Люди увлекаются отважностью невесты.
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Привет! Я ищу человека, который организует свадебное свидание для моей свекрови с вечера пятницы до вечера субботы на свадьбе, которая состоится в Гудзонском долине в августе. Нужны постоянное внимание и уход. Она, вероятно, будет одеваться в белое и пытаться создавать небольшие драмы. Ваша задача – просто отвлекать ее и ослаблять напряжение. Льстите ей в течение двух дней и легко заработаете 1000 долларов, – пишут в объявлении.
Обьявление от невесты / Фото Reddit
Невеста даже составила список личных качеств, которые необходимы для этой работы. Нужно быть хорошим собеседником, уметь гасить конфликты, хорошо танцевать и иметь опыт общения с нарциссами. Идеальный кандидат для свекрови: мужчина от 40 до 60 лет.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Молодожены даже готовы предоставить кандидату на эту работу различную справочную информацию, список тем для разговоров, номер в гостинице, еду и компенсировать расходы на дорогу.
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Пользователей Reddit безумно повеселило это объявление. Вот самые интересные комментарии:
- Это прекрасная идея!
- Когда я прочитала это, то сразу подумала о своем муже. Он идеально решает сложные ситуации. Он все время имеет дело с моей сумасшедшей мамой. И это бесплатно!
- Я специально пригласил двух старших друзей моей мамы на свадьбу, чтобы она была занята. Я действительно ее люблю, но в день свадьбы мне нужно, чтобы она была на расстоянии от меня. Я не могу справиться с ее критикой и волнения даже в лучшие времена. А здесь моя свадьба ...
- Я сделал похожую вещь для моей подружки на ее свадьбе. Я тусовался с ее свекровью за день до праздника и напоил ее так, что она была почти послушной на свадьбе из-за похмелья. У меня было легкое похмелье, но моя подруга действительно оценила это!