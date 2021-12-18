Невыносимые привычки соседей, от которых хочется кричать: забавная подборка
Источник:Reddit
Совместная жизнь со второй половинкой или просто подругой, или другом – это не всегда легко. Иногда у людей могут быть просто ужасные повадки в быту.
Тщательно выбирайте соседей по квартире! Этим ребятам настолько надоели странные "проделки" своих соседей, что они сфотографировали все и показали пользователям Reddit. Честно говоря, некоторым людям можно давать звание "монстр быта". Такие привычки нужно немедленно искоренять!
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"Я потратила столько времени, чтобы убрать кухню..."
Фото reddit RareWolf34
"Фритюрница бывшего соседа"
Фото reddit Several-Airport
Сосед собирает мусор, чтобы потом его посортировать
Фото reddit TROLL_CALIBER
Парень поставил свечу на телескоп соседа.
Фото reddit Astrofluke
"Вечером все было чистеньким. Но соседка вместе со своим парнем решила приготовить чили в 3 часа ночи"
Фото reddit thetownslore
Интересная "коллекция"
Фото reddit _audere
"Перед тем, как ложиться спать, я все помыла. Утром увидела вот это"
Фото reddit LastNameHigby
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Сосед кладет свои грязные вещи на чужую кровать
Фото reddit justgettingold
Надпись "Не для Роберта". Но сосед не остановился
Фото reddit ScruffleMcDufflebag