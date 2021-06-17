Обмануть мозг: врач показал видеоилюзию, которая "замедляет время"

Врач из Великобритании показал оптическую иллюзию, которая озадачила пользователей сети. Если вам кажется, что мозг всегда одинаково воспринимает скорость, то это видео убедит вас в обратном.
Доктор Каран Радж часто делится различными полезными фактами о человеческом организме на своей странице в TikTok. На этот раз он опубликовал интересное видео и подписал его "Вся ваша жизнь – все еще ложь". Иллюзия заставила зрителей сомневаться в реальности, а само видео стало вирусным, набрав 3,3 миллиона просмотров.
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Сначала на видео кажется, что зритель быстро движется по длинному бесконечному коридору, который к тому же все время вращается по спирали. Однако небольшая мелочь может за одну секунду изменить ваше восприятие скорости.
Каран Радж советует провести простой эксперимент:
- закройте большими пальцами две стороны экрана – и вам будет казаться, что вы начали двигаться гораздо медленнее.
- закройте большим пальцем середину экрана – и уже сложится впечатление, что вы значительно ускорились.
Доктор советует сделать эксперимент / Фото TikTok Карана Раджи
Как такое может быть, ведь это одно и то же видео? Доктор объяснил, в чем дело.
Оказывается, когда вы смотрите на мир только периферийным зрением, как во втором случае, перекрыв центр изображения, то ваши глаза сами начинают делать быстрые колебательные движения.Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO
Это явление называется "нистагм". Лучше всего оно проявляется во время поездки на машине. Вспомните, как вы воспринимаете мир за окном, когда едете на автомобиле? Кажется, что он пролетает с огромной скоростью, ведь во время этого процесса можно наблюдать такие колебания глазного яблока.
Если же закрыть периферийные зоны изображения, то будет обратный эффект. Так вы устраните внешний фактор – быстрые движения с двух сторон – и будет казаться, что вы движетесь гораздо медленнее.
Полное видео можно посмотреть здесь:
Доктор Каран Радж также посоветовал всем, кого укачивает в транспорте, воспользоваться таким обманом от нашего организма: попробуйте во время поездки смотреть четко вперед, а не в окна. Это действительно может помочь без проблем доехать до пункта назначения.
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Пользователи сети были поражены таким трюком нашего мозга:
- "Глубоко вдыхаю и начинает ставить под сомнение реальность"
- "Жизнь – это все иллюзии"
- "Это глюк в Матрице"
- "Это так же, когда ты сидишь в машине. Если ты смотришь в сторону, движение выглядит очень быстрым, но если ты смотришь вперед, то кажется медленным"