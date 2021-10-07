Photoshop прошлого века: как редактировали фото 100 лет назад – яркие примеры

Думали, что ретушировать фото все начали лишь в эпоху Инстаграма? А вот и нет! Задолго до возникновения специальных программ и тем более социальных сетей, люди уже научились редактировать снимки: скрывать недостатки кожи, делать человека худее и даже добавлять одежду.

Идеальные фото в соцсетях часто скрывают за собой удачную ретушь в Photoshop или других программах. И эта проблема не нова. Книга под названием "Полная библиотека практической фотографии" 1909 года включает в себя ценные указания для тогдашних фотографов не только о том, как фотографировать, но и как редактировать фотографии и убирать лишнее.

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Фото "до" и "после" с этого пособия, датированные XIX веком, показывают, что люди всегда стремились к совершенству, показывая себя в лучшем свете.

В то время фотографы использовали все доступные им инструменты, чтобы как-то улучшить фото: ножи, карандаши, кисточки, щетки, держатели, свинец, специальные растворы и лаки, а также – мольберты и увеличительное стекло для работы.

Как работали фотографы над редактированием фотографий / Фото Bored panda

Снимки редактировали еще на этапе негативов. Им удавалось устранить нежелательные недостатки, добавить тонов и полутонов, убрать блики и целые отдельные участки на фото или даже уменьшать некоторые предметы. Вот несколько интересных примеров.

Этой женщине убрали морщины на лице и шее

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Фото Bored panda

Фото Bored panda

Шею этой дамы сделали худее

Фото Bored panda

Кожа этого мужчины выглядит теперь совсем гладкой

Фото Bored panda

Веснушки – также не проблема

Фото Bored panda

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Фотографы могли полностью убрать человека со снимка

Фото Bored panda

А кому-то добавляли элементы одежды, которых в действительности не было

Фото Bored panda

Можно было уменьшить некоторые предметы, такие как грудь этой женщины

Фото Bored panda

Под силу было даже исправить косоглазие

Фото Bored panda

Ямочка на подбородке стала менее заметной

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