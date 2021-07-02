Вы делали это неправильно: повар показал, как нарезать лук без слез

Лук является обязательным ингредиентом многих блюд. Но при нарезке глаза постоянно слезятся, а запах распространяется во всей кухни, ужас да и только. Если вы до сих пор это терпите, то узнайте об интересном лайфхаке, который поможет в дальнейшем резать лук без слез и неприятного запаха.

Ведущий кулинарного шоу Итан Хлебовски на своем YouTube-канале выложил видео, в котором объясняет, почему мы всегда неправильно резали лук. Он показал на удивление простой способ навсегда забыть о слезах и запахе во время резки лука.

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Мы привыкли резать лук перпендикулярно к стеблю. Полученные кусочки круглой формы называются орбитальнимы. Во время такого способа нарезки нарушается структура клеток лука, выделяется больше едких химических соединений, которые и заставляют нас "плакать" и терпеть неприятный запах.

Орбитальный способ нарезки лука / Скриншот с видео Итана Хлебовски

Повар же советует просто развернуть луковицу и начать резать ее не перпендикулярно, а продольно. От одного полюса к другому клетки лука длиннее, а значит, нарезая в таком направлении, вы повредите меньше клеток, выделится меньше слезоточивый соединений, а вам не придется каждый раз страдать.

Продольный способ нарезки лука / Скриншот с видео Итана Хлебовски

Конечно, результаты нарезки лука двумя такими разными способами отличаются. Итан Хлебовски признался, что нет какого-то одного единственного правильного варианта, однако в 95% случаев он нарезает лук именно вдоль, а не поперек, ему так удобнее.

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Резки лука вдоль не заставит вас плакать / Скриншот с видео Итана Хлебовски

Повар также попытался приготовить карамелизированный лук из кусочков, нарезанных орбитально и продольно. Он утверждает, что во втором варианте кусочки просто тают во рту, тогда как лук, нарезанный привычным для нас способом, получилась более плотной.

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Повар приготовил лук, нарезанный различным способом / Скриншот с видео Итана Хлебовски

Полное видео можно посмотреть здесь: