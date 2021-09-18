Рай для перфекциониста: 10+ фото, доказывающих, что совершенство существует
Источник:Reddit
Бывают моменты, когда все вокруг валится из рук и кажется, что мир – это один сплошной хаос и разочарование. Тогда спасает мысль, что хотя бы в простых бытовых мелочах может быть идеальный порядок, в который трудно поверить.
Пользователи Reddit запечатлели в фото такие редкие моменты, когда, к примеру, чашки по цвету составляют правильную радугу, а игровая приставка идеально, до последнего миллиметра, вписывается на полку. Такие фото – это настоящая медитация, и не только для перфекционистов.
Читайте также Фестивали вина: почему это важно?
"Я сделал это фото на станции метро в Торонто"
Фото Reddit nick_wons
Кто-то идеально выложил чашки на полку
Фото Reddit dessertboots
"В моем районе только что нанесли на тротуар новое покрытие"
Фото Reddit PM_ME_ASSES
Еще бы сантиметр – и она не влезла на полку
Фото Reddit stuffandahalf
Рекомендуем Как спасти замазанную одежду: 15 нестандартных идей, которые вас удивят
Такое вообще у кого-то бывало? На фольге совсем нет следов йогурта
"Я не могу не делать этого каждый раз, когда мою эту ложку"
Фото Reddit GuitrumЛюбое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO
Эти рубашки складываются в целого Пикачу
Фото Reddit deck65
Настоящее наслаждение для глаз
Фото Reddit Timnoggin
"Мой помидор идеально вписался в кольцо лука"
Фото Reddit 0ctopuppy
Интересно 15 фото, которые вводят в заблуждение зрителей: стоит только изменить их описание
"Увидел это на обратном пути в Техас"
Фото Reddit theiornredditor108
Радуга идеально сочетается с этим потоком воды из крана
Фото Reddit NeonChurch