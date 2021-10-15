Размером с монету: художница создает реалистичные миниатюрные рисунки – 15 примеров

Молодая 22-летняя художница удивляет сеть своими крошечными изображениями. Несмотря на маленький размер, они очень детализированные, и остается только удивляться, как ей удается так искусно прорисовать все элементы.

Рейчел Бэлц всего 22 года, и она всю свою жизнь увлекается рисованием. Но только 2 года назад она начала заниматься этим серьезно. Тогда на Рождество она подарила первые нарисованные собственноручно миниатюры своим родным и, увидев их восторг, решила создавать и дальше подобные мини-картины.

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Чтобы показать настоящий размер рисунков, девушка начала добавлять к фото различные предметы для сравнения: монетки, лепестки цветов, листья, шурупы и т.д. Большинство из них может поместиться под почтовой маркой, обычной монеткой или на одной клавише клавиатуры.

Если бы не эти аксессуары, трудно было бы догадаться, насколько это кропотливая работа, ведь все рисунки очень аккуратные и детализированные.

В портфолио акварельных работ Рэйчел – крошечные изображения милых животных, различных бытовых предметов и даже героев фильмов или просто известных личностей: Гарри Поттера, Железного Человека, Мэрилин Монро и тому подобное.

Собачка не больше, чем монета

Фото Bored Panda

Искусный портрет красавицы Мэрилин Монро

Фото Bored Panda

Гарри Поттер, совсем как на постере

Фото Bored Panda

Это просто волшебно!

Фото Bored Panda

Так и хочется взять в руки

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Фото Bored Panda

Какая милая коровка

Фото Bored Panda

Железный Человек в окружении различных железных предметов

Фото Bored Panda

Очень детализированное сердце

Фото Bored Panda

Семейка енотов

Фото Bored Panda

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Даже ключи больше, чем этот автобус

Фото Bored Panda

Дэвид Боуи, меньший, чем наушники

Фото Bored Panda

Известная сцена из фильма "Сияние"

Фото Bored Panda

Процесс создания такого рисунка

Фото Bored Panda

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Крошечный фотоаппарат

Фото Bored Panda

Лучшая птица для миниатюр – колибри

Фото Bored Panda