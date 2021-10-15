Размером с монету: художница создает реалистичные миниатюрные рисунки – 15 примеров
Источник:Bored Panda
Молодая 22-летняя художница удивляет сеть своими крошечными изображениями. Несмотря на маленький размер, они очень детализированные, и остается только удивляться, как ей удается так искусно прорисовать все элементы.
Рейчел Бэлц всего 22 года, и она всю свою жизнь увлекается рисованием. Но только 2 года назад она начала заниматься этим серьезно. Тогда на Рождество она подарила первые нарисованные собственноручно миниатюры своим родным и, увидев их восторг, решила создавать и дальше подобные мини-картины.
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Чтобы показать настоящий размер рисунков, девушка начала добавлять к фото различные предметы для сравнения: монетки, лепестки цветов, листья, шурупы и т.д. Большинство из них может поместиться под почтовой маркой, обычной монеткой или на одной клавише клавиатуры.
Если бы не эти аксессуары, трудно было бы догадаться, насколько это кропотливая работа, ведь все рисунки очень аккуратные и детализированные.
В портфолио акварельных работ Рэйчел – крошечные изображения милых животных, различных бытовых предметов и даже героев фильмов или просто известных личностей: Гарри Поттера, Железного Человека, Мэрилин Монро и тому подобное.
Собачка не больше, чем монета
Фото Bored Panda
Искусный портрет красавицы Мэрилин Монро
Фото Bored Panda
Гарри Поттер, совсем как на постере
Фото Bored Panda
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Так и хочется взять в руки
Фото Bored Panda
Какая милая коровка
Фото Bored Panda
Железный Человек в окружении различных железных предметов
Фото Bored Panda
Очень детализированное сердце
Фото Bored Panda
Семейка енотов
Фото Bored Panda
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Фото Bored Panda
Дэвид Боуи, меньший, чем наушники
Фото Bored Panda
Известная сцена из фильма "Сияние"
Фото Bored Panda
Процесс создания такого рисунка
Фото Bored Panda
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Крошечный фотоаппарат
Фото Bored Panda
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Фото Bored Panda