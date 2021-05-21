Как развлекались американские подростки в 1980-х: атмосферные фото

1980-е... Тогда практически не было компьютеров, а о смартфонах и социальных сети вообще ничего не слышали. И это прекрасно: подростки не "залипали" в экран и хорошо знались на развлечениях.
Предлагаем окунуться в жизнь американских подростков в 1980-х годах. Вы увидите, как жили и проводили свободное время местная молодежь. Атмосферные фотографии тех времен обнародовал пользователь Flickr под ником tshiverd. Поехали!
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Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
Куда же без настольных игр?
Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
Поехали!
Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd
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Фото Flickr tshiverd